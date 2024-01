Frontignan - Ateliers-débats : Comment s'adapter à l'évolution du trait de côte en Occitanie ?

Comment s’adapter à l’évolution du trait de côte en Occitanie ?

Frontignan, de 17h30 à 20h, le mercredi 17 janvier 2024 , salle Voltaire (boulevard Victor-Hugo)

Depuis le 20 novembre 2023 et jusqu’au 26 avril 2024, afin de permettre à toute personne de prendre part à l’élaboration des choix qui seront faits en matière de planification maritime, la Commission nationale du débat public (CNDP) organise un débat public d’ampleur "La Mer en débat" sur l’avenir de la mer, du littoral, de la biodiversité marine et de l’éolien en mer. Connaissant bien l’ampleur et l’ambition des travaux entrepris de longue date en Occitanie et à Frontignan, la CNDP a fait le choix d'organiser une soirée atelier – débat.

Programme :

17h30 : Accueil

18h00 : lancement de la soirée



Première partie

Constat et rôle du Document Stratégique de Façade par Madame Cabri de la DIRM et Marc Barral – Directeur adjoint, Région Occitanie

Débat : Quelle gouvernance et quelle implication des publics dans ces politiques ? avec les interventions d’un membre du panel citoyen Littopart, de Loïc Linares – vice-président de SAM, de Serge Desseigne – adjoint à la maire de Villeneuve lès Maguelone, Conseiller de Montpellier Méditerranée Métropole et de Hélène Rey Valette – Projet trajectoire.



Discussion par table suivi d’un échange avec les panélistes.

Conclusion

Cocktail

Illustration