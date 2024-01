Le Grau du Roi - Distribution de composteurs individuels de jardin au Grau du Roi

Les ambassadeurs du tri seront présents mercredi 17 janvier à la plateforme de compostage de l’Espiguette au Grau du Roi, pour une distribution gratuite de composteurs individuels.

Cette distribution s’adresse à tous les habitants du territoire disposant d’un jardin privatif. Sur place de 9h à 12h, les ambassadeurs du tri leur remettront avec le composteur, un bioseau et un guide d’utilisation. Ils répondront à toutes leurs questions concernant, le montage et l’installation de l’équipement et les conseilleront pour une bonne gestion de leur composteur.

Composter, c’est élémentaire

Depuis le 1er janvier 2024, le tri des biodéchets est devenu obligatoire pour les particuliers comme pour les professionnels. Le compostage permet de réduire ses déchets de plus de 30%. La vie du sol se nourrit des végétaux et des restes de cuisine pour les transformer, sans bruit et sans odeur, en un engrais écologique. Un geste citoyen !

Cette opération est proposée en partenariat avec Suez et le Syndicat Mixte Pic et Etang dans le cadre du programme de la réduction des déchets #OCTAV.

Renseignements : 0 800 004 227 ou environnement@terredecamargue.fr