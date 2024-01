Haute-Garonne - Jury de sélection citoyen : 3 projections en ligne et gratuites pour les habitants d'Occitanie

La Région Occitanie, l’Association FReDD et Occitanie Films vous invitent à participer au jury de sélection citoyen du Festival International du Film d’Environnement 2024.

Initié pour la première édition en 2021, le jury de sélection citoyen permet aux habitant·es d’Occitanie de participer à la sélection d’un film qui intégrera la compétition du prochain Festival International du Film d’Environnement dans la catégorie Panorama – Prix du Public.

Le principe :

Entre le 6 février et le 15 mars 2024, les participant·es visionnent chez eux et gratuitement 3 films aux thématiques environnementales et les évaluent selon une liste de critères précis (pertinence du sujet, qualité de la réalisation, originalité, capacité à convaincre, écriture du scénario). Le film recevant les meilleurs avis du jury intègre alors la sélection du prochain festival.

Les participant·es auront l’opportunité de gagner, par tirage au sort, 10 x 2 places valables dans les cinémas de proximité pendant le Festival FReDD 2024 (entre le 30 septembre et le 6 octobre 2024).

Les 3 films en sélection :

"La réponse des bergers" de Jean Samouillan

Projection en ligne les mardis 6 et 27 février à 20h30

"Terridor" de Léo Reitzell

Projection en ligne les mardis 13 février et 5 mars à 20h30

"Les veilleurs de Tourbières" de Pascale Fossat

Projection en ligne les mardis 20 février et 12 mars à 20h30

Comment participer ?

L’inscription est gratuite et accessible aux résident.es de la Région Occitanie de plus de 15 ans.

Merci de vous inscrire en ligne avant le 1er février 2024. Pour toute autre question, vous pouvez nous écrire à l'adresse jurycitoyen.lefredd@gmail.com