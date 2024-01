Montpellier - Festival Gourmand Sainte Tartine

La 8ème édition du Festival Gourmand Sainte Tartine aura lieu le mardi 30 janvier de 18h à 22h à la Halle des Producteur MIN de Montpellier (Marché Gare).

Sainte Tartine célèbre le terroir local et l'Occitanie en invitant 30 Cheffes et Chefs à créer leurs tartines sous les yeux du public. C'est une opportunité de découvrir les talents des métiers de bouche, des producteurs, artisans, boulangers, vignerons de Pays d'Oc ou de brasseurs locaux. "Si Sainte Tartine se déroule un 30 janvier, ce n'est pas un hasard ! C'est le jour de la sainte Martine. Pour la bonne cause, on tombe le "M" et on accroche un "T" afin que le 30 janvier célèbre Sainte Tartine !"

Sainte Tartine c'est s'engager pour le Développement Durable et l'Ensemble Mangeons d'Ici et c'est aussi faire de nos richesses et de nos compétences, des actes engagés pour l'alimentation du futur et surtout celle de nos enfants.

Horaires, info et billetterie : https://www.saintetartine.fr