Cahors - Rendez-vous à Cahors pour célébrer la Saint-Vincent

Le 21 janvier, nous célébrons la grande fête de Saint-Vincent, un diacre et martyr du Ive siècle devenu le protecteur bien-aimé des vignerons. Bien que les origines religieuses s’estompent progressivement, cette fête est ancrée dans nos traditions depuis le Moyen-Age car elle marque le début d’un nouveau cycle agricole. Ce “nouvel an viticole” est le moment tant attendu par les vignerons car, après le solstice d’hiver, les journées s’allongent, annonçant ainsi l’arrivée du printemps. La fête de Saint-Vincent rassemble donc les hommes et les femmes qui travaillent avec passion et acharnement dans les vignes et dans les chais. C’est l’occasion de se réunir entre amateur de vins et gastronomie pour profiter d’un week-end de liesse dans la ville et le vignoble de Cahors.

La Saint-Vincent des Vins de Cahors fait son retouravec sa deuxième édition qui animera la ville et levignoble tout au long du week-end du 19 au 21 janvier2024 ! Au programme : dégustation itinérante, portesouvertes dans les domaines viticoles, animations dansles bars, restaurants et chez les cavistes. Un rendez-vous chaleureux incontournable pour prouver qu’ilfait bon vivre et bon boire dans le Lot.

Informations et programme complet sur vindecahors.fr

Credit photo : Vincent Coudre - C'Gourmand Prod