Montauban - Les bornes de recharge haute puissance IECharge® arrivent à Saint-Vincent-d'Autéjac !

Depuis début janvier 2024, une station proposant 4 points de charge haute puissance est ouverte à Saint-Vincent-d’Autéjac, dans le Tarn-et-Garonne. Cette nouvelle installation permet à tous les conducteurs de véhicules électriques de profiter de deux points de charge offrant jusqu’à 320 kW de puissance et deux autres offrant jusqu’à 160 kW. Avec le tarif le moins cher du marché de la haute puissance, à 0.30€/kWh, NW permet ainsi de faire son plein en seulement 15 minutes (jusqu’à 300 kilomètres en fonction du modèle du véhicule) et pour une quinzaine d’euros environ.

Développée par NW, cette nouvelle station fait partie du réseau IECharge®, qui compte plus d’une centaine de stations de recharge dans toute la France. La solution IECharge® est accessible à tous les véhicules 100% électrique, qui disposent d’une prise Combo (standard européen). Sur site, les utilisateurs peuvent choisir de payer par carte bancaire, via l’application IECharge® ou en scannant leur carte de mobilité habituelle (Chargemap, Freshmile, KiWhi Pass, etc.).

« Chez NW nous agissons pour que la mobilité électrique soit accessible à tous, au meilleur prix et partout dans les territoires, en zones rurales et périurbaines. Mais nous ne nous arrêtons pas là : nos bornes IECharge® sont particulièrement innovantes car elles sont directement raccordées à une solution de stockage d’électricité, la JBox®. Celle-ci offre des services d’assurance au réseau électrique et contribue à garantir un approvisionnement constant et fluide, en adaptant en permanence la consommation et la production d'électricité. La JBox® permet ainsi d’éviter toute perturbation du réseau électrique lors de la recharge et d’assurer la fiabilité de la vitesse de charge. Cette technologie de stockage intégrée brevetée permet également à IECharge® d’offrir des tarifs de recharge très compétitifs. » Jean-Christophe Kerdelhué, Président de NW.