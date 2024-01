Hérault - TAPATOUDI: Atelier-rencontres avec Nathalie Janer, illustratrice jeunesse

Cinquième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la communauté de communes du Clermontais, des médiathèques de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée. Une cinquième saison avec des interventions mensuelles en milieu scolaire, lycées, collèges,crèches, clsh… d'auteurs et/ou illustrateurs jeunesse ainsi que de rencontres gratuites en médiathèques ou bibliothèques ouvertes au tout public.

Venez démarrer l’année haut en couleurs avec Nathalie Janer !

D'origine lyonnaise, Nathalie Janer a suivi des études d’arts appliqués et de stylisme de mode. Après une longue carrière dans la mode enfantine, l’artiste se tourne vers l’illustration jeunesse et donne vie à des personnages hauts en couleurs mélangeant techniques numériques et traditionnelles.

Nathalie Janer nous fait le plaisir de venir sur Pézenas pour y rencontrer des élèves des écoles de GIGNAC puis ceux des écoles de TOURBES et de NIZAS.



Quatre rencontre- ateliers ouverts à tous sont programmés à :

- la médiathèque de NIZAS le mardi 16 janvier à 17h30

- la médiathèque de NEZIGNAN L’EVÊQUE le mercredi 17 janvier à 10h30

- la médiathèque de PERET le mercredi 17 janvier à 14h

- la médiathèque de GIGNAC le mercredi 17 janvier à 17h.

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lectures, d’échanges avec l’auteure et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un point, un trait »de Lodève.



ET….N’oubliez pas le festival TAPATOUDI réunissant tous les auteurs de la saison du 24 au 26 mai 2024 à Pézenas !

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.tapatoudi.fr . ou sur les réseaux sociaux.