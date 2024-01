Toulouse - Link Consulting réinvente le réseau des ingénieurs d'affaires IT avec un nouveau modèle innovant

Link Consulting, cabinet toulousain de prestation globale au service des directions informatiques, lance le 1er réseau d’ingénieurs d’affaires IT indépendants, unique en France. Grâce à un business model novateur, cet acteur redéfinit la manière dont les ingénieurs d'affaires IT interagissent avec les entreprises et permet ainsi de maximiser l'efficacité opérationnelle tout en répondant de manière agile aux besoins évolutifs du marché. L’entreprise prévoit de recruter sur tout le territoire français 30 ingénieurs d’affaires IT d’ici 2025.

En parallèle, Link Consulting s’adresse également aux ETI et grands groupes et répond à leurs besoins en profils IT, de la prestation au recrutement. Dans un marché du travail de plus en plus compétitif, le recrutement de talents qualifiés dans le domaine de l’IT et du digital est primordial pour assurer la croissance et la pérennité des entreprises.

Les chiffres clés :

Réseau 100% indépendant ;

4500 consultants IT dans leur vivier qualifié ;

Plus de 500 projets réussis ;

7 ans de savoir-faire reconnu.

Une nouvelle approche, un nouveau succès

Le marché de l’IT aujourd’hui est très favorable au développement de Link Consulting : en 2022, 12,1%* du marché ont été dédiés aux activités d’ingénierie et Conseil en Technologie générant 7,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Par ailleurs, le marché du prestataire de services indépendants s’est largement développé en France avec une croissance de 145% en dix ans.

Link Consulting propose des prestations de recherche / profilage IT sous différents formats :

- La prestation de service (régie / Assistance Technique) : leur vivier qualifié permet de proposer les meilleures compétences du marché dans le cadre de besoins de renforts

/ remplacement au sein des équipes ;

- Le recrutement : l’entreprise propose une solution de staffing pour les équipes

informatiques. Elle intervient pour internaliser directement les compétences dans les équipes du client.

La méthode de profilage humain permet de proposer des consultants avec des compétences rares et reconnues sur le marché. Chez Link Consulting pas de conflits d’intérêts, les compétences sont externes, issues de leur vivier exclusif.

« Aujourd’hui, notre volonté est d’apporter une solution entrepreneuriale clé en main à des ingénieurs d’affaires qui souhaitent trouver une nouvelle manière d’exercer ce métier : plus humaine, plus libre, plus apporteur de valeurs et de sens. En perpétuel développement, nous ambitionnons de devenir le 1er réseau 100% constitué d’indépendants : nous sommes convaincus que ce modèle apporte de la qualité dans le traitement des besoins autant chez les clients qu’auprès des candidats et collaborateurs, » explique Laetitia Routaboul, fondatrice de Link Consulting

Une valeur redéfinit

Le réseau Link Consulting permet aux agents commerciaux indépendants de bénéficier de leur important vivier de 4500 consultants indépendants, d’être autonomes et décisionnaires en toute sécurité et enfin, de se réaliser professionnellement en tant qu’indépendant. Rattaché au réseau Link Consulting, chaque indépendant est plus libre et peut être accompagné pour définir son équilibre vie professionnelle / personnelle.

En effet, ce modèle offre une grande flexibilité pour répondre aux évolutions du marché et aux exigences des clients (ETI et grands groupes) : les ingénieurs d'affaires IT bénéficieront d'une agilité accrue pour s'adapter rapidement aux tendances et aux demandes spécifiques de chaque projet.

Enfin, chacun pourra profiter de l’assistante du réseau : un back office dédié - pour gérer l’intégralité du process administratif, se déchargeant ainsi des tâches chronophages -, des méthodes, outils et retours d’expérience éprouvés, un système de commissionnement WIN- WIN, une image de marque et un support marketing complet et enfin, des outils RH puissants.

« Cet écosystème est basé sur le partage entre les autres membres du réseau : chacun peut donc être indépendant mais pas seul et bénéficier de vraies synergies ! En somme, le réseau Link Consulting assure un support quotidien comme dans une franchise avec encore plus d’accompagnement, » précise Laetitia Routaboul, fondatrice de Link Consulting.

« Les ingénieurs d'affaires IT auront des perspectives d’évolution de leurs commissions en fonction de leurs grades : ils débutent avec ce statut et peuvent évoluer en tant que Business Manager et ensuite Key Account Manager, » ajoute-t-elle.

*Source : Numeum, https://numeum.fr/actu-informatique/croissance-attendue-du-secteur-numerique-74-en-2022