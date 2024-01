Montpellier - Danse // Stage d'exception avec le directeur artistique associé de l'Hofesh Shechter Company !

Les 13 et 14 janvier 2024, l’école Epsedanse organise un stage exceptionnel. En effet, le directeur associé d’Hofesh Shechter, chorégraphe du film « En corps » de Cédric Klapisch, vient à Montpellier. Le directeur artistique Bruno Guillore a choisi les studios d’Epsedanse pour proposer 2 jours de stage d’exception !

Cédric Klapish, passionné par la danse réalise son film de fiction sur la danse « En corps » entre autres, suite à sa rencontre avec le chorégraphe israélien Hofesh shechter.

Avec ce film, le réalisateur a voulu mettre en lumière la danse : « Je retiens plus l’idée de passion que l’idée de sacerdoce. On ne peut pas être danseur sans être tourné vers la vie. […] Je pourrais dire bêtement que c’est un film sur la vie. Un film sur le profond plaisir de celui qui danse et qui a cette idée de s’élever, de se dépasser. Et derrière tout cela, il y a aussi le profond plaisir du spectateur qui admire ce spectacle. »

Au Programme

Samedi 13 JANVIER

- Master Class de 14H à 15H30

- Atelier de 16H à 17H30

- Rencontre avec l’artiste de 17H30 à 18H30

Dimanche 14 JANVIER

- Master Class de 10H à 11H30

- Atelier de 12H à 13H30

- Rencontre avec l’artiste de 14H30 à 15H30

LIEU : Ecole Epsedanse, 54 rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier

Epsedanse l’école de référence

Créée par Anne-Marie Porras, l’école repose sur une équipe pédagogique pérenne, constituée de professeurs qualifiés permanents ayant tous une expérience de la scène, dont Rudy Bryans danseur étoile, prix Nijinski. Les interventions des nombreux chorégraphes invités, Claude Brumachon, directeur du CCN de Nantes, Gil Roman, chorégraphe du Béjart Ballet Lausanne, Bruno Guilloré, directeur artistique associé de la compagnie Hofesh Shechter, Didier Théron, Michèle Murray, Yvann Alexandre, Jackie Taffanel, Mélanie Maurin ancienne danseuse de Pina Bausch, pour n’en citer que quelques-uns, confrontent l’étudiant danseur à des styles de danse très variés et contribuent à parfaire sa formation et son épanouissement personnel.