Occitanie - Laura Malaval préside la fédération régionale des JCE d'Occitanie

Réunies en congrès à Toulouse en décembre 2023, les Jeunes Chambres Économiques locales d’Occitanie ont élu la Millavoise Laura Malaval à la présidence de leur fédération régionale.

L’Aveyronnaise Laura Malaval vient de prendre la présidence de la Fédération régionale des JCE d’Occitanie. À 35 ans, Laura est chargée de mission Attractivité au sein de l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique du Lévézou. Elle s’investit depuis 2013 au sein de la Jeune Chambre Économique de Millau qu’elle a présidée à deux reprises (notamment en 2023).

Le nouveau bureau régional est aussi composé de : Ludivine Abela, trésorière (JCE de Sète et Bassin de Thau), Esther Sanhes, secrétaire générale (JCE de Rodez), Julia Augère, vice-présidente formation (JCE de Toulouse), Kévin Liebart, vice-président communication (JCE de Perpignan Pays Catalan) et Hellene Carles, past-présidente (JCE de Béziers Piémonts-Littoral).

L'Occitanie compte 11 JCE locales

L’équipe régionale 2024 animera le maillage des 11 organisations locales implantées dans la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée regroupant plus de 150 adhérents de 18 à 40 ans : Bagnols/Cèze et Gard rhodanien, Béziers Piémonts-Littoral, Carcassonne, Millau, Montpellier, Pays narbonnais, Perpignan Pays Catalan, Rodez, Sète et Bassin de Thau, Tarn-et-Garonne, Toulouse. Elle pilotera l’organisation de cinq événements : université de rentrée à Millau, journées régionales de formation à Montpellier et à Narbonne, conviviale à Saint-Laurent-du-Lévézou et congrès régional à Sète.

Elle apportera un appui aux JCE locales qui s’impliqueront dans le Tour de France des élections européennes initié par la JCEF. « Nous les accompagnerons aussi dans la montée en compétences de leurs adhérents et dans leur développement » précise Laura Malaval. « D’une part la formation doit permettre de révéler des leaders citoyens aux profils toujours plus diversifiés. D’autre part nous souhaitons auditer des territoires orphelins de JCE dans le but de créer ou de relancer à moyen terme des associations locales. »

L’Occitanie brille au sein de la JCEF

Laura Malaval et son équipe travailleront main dans la main avec un conseil d’administration national en grande partie familier. Il est en effet présidé pour 2024 par la ruthénoise Mathilde Quintard et compte deux autres administrateurs occitans : Andreea Axcinte (JCE de Montpellier) et Karim Galland (JCE de Tarn-et-Garonne). Enfin, la Fédération s’associera aux actions de promotion du congrès national 2025 que la JCE de Montpellier est chargée d’organiser.