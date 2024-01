Montpellier - La 9ème édition du Festival « La Pièce Montée » surfe sur les nouvelles tendances autour du mariage

En 2023, ils sont près de 300.000 couples à s’être dit “oui”.



Un record pour la France qui n’avait pas enregistré de tels chiffres depuis 20 ans. Depuis la sortie de la crise sanitaire il y a deux ans, le secteur retrouve des couleurs et voit aussi émerger de nouvelles tendances. Les célébrations autour des unions prennent des allures de plus en plus personnelles et atypiques. C’est pourquoi l’Agence Couture organise les 20 et 21 janvier 2024 au Château de Flaugergues à Montpellier, la 9ème édition du Festival « La Pièce Montée » dédié à l’univers nuptial “sur-mesure”. Une vingtaine de prestataires locaux, triés sur le volet, viennent présenter aux futur(e)s marié(e)s leur savoir-faire en matière d’organisation de mariages.

Organisateurs de mariages (wedding planners), lieux de réception, décorateurs et scénographes, mobilier et vaisselle de location, tenues des marié(e)s, fleuristes, créateurs de bijoux et d’alliances, photographes et vidéastes, professionnels de la mise en beauté, papeterie personnalisée (faire-part, invitations)… « Le festival La Pièce Montée réunit la crème de la crème des professionnels du monde du mariage tendance et bohème dans le cadre intimiste et plein de charme du Château de Flaugergues, explique Audrey Quenin à la tête de l’Agence Couture, une agence événementielle implantée sur Montpellier. Les futur(e)s marié(e)s peuvent trouver des prestataires de grande qualité qui les accompagneront sur tous les volets de l’organisation du fameux Jour J ».

Parmi la vingtaine de professionnels sélectionnés par Audrey Quenin, on note la présence durant ce week-end de la pâtissière à succès Clara Jung, de l’incontournable Cabiron Traiteur, et du talentueux photographe montpelliérain Laurent Villarem. « Quand je me suis mariée en 2014, je ne trouvais pas d’évènements autour du mariage qui ressemblait à ce que je voulais. Tout était très surfait, je ne trouvais rien d’original et de visuellement « beau ». Je recherchais quelque chose de simple, d’élégant, de branché, alors j’ai créé ce festival qui correspond à l’image que j’ai d’un mariage parfait : à la fois simple, chic et bohème », témoigne l’organisatrice. L'entrée à l'événement est gratuite !