Toulouse - Le Diet'N'Flow de chez Gigiland !

Dixit le foie gras, le champagne, le chocolat, la bûche de Noël.... Gigiland propose de venir à bout des petits excès commis pendant les fêtes et de commencer cette année 2024 toute en légèreté, autour de son atelier le Diet’N’Flo(w).

Dès le 8 janvier et tout au long de l’année, rendez-vous tous les lundis de 12h30 à 13h30 au 4ème étage de chez Midica pour en finir avec les croyances et idées reçues sur la nutrition :)

Animé par Florence De le Rue, psycho-nutritionniste, le Diet’N’Flo(w) proposera chaque mois une nouvelle thématique.

Au programme de ce mois de janvier Detox :

08.01 - Protocole anti-gonflette : Passer les fêtes sans prise de tête.

15.01 - Le sucre c’est une drogue ? Passer de l’addiction à la dégustation tout en douceur.

22.01 - Il ne faut pas grignoter entre les repas ? Comment gérer les gros craquages de fin de journée et réguler son alimentation.

29.01 - Faut-il se forcer à manger au réveil ? Quel est le petit-déjeuner idéal.

Tarif de 18€ - sur inscription : https://www.billetweb.fr/atelier-dietnflow