Béziers - Anakïn Barrau du BMC-Béziers percuté par un chauffard

Anakïn Barrau du BMC-Béziers percuté par un chauffard - Un jeune de notre club est passé vraiment tout près du drame.

Voici le récit de son papa de son papa qui nous raconte l'accident :

Le récit de l'accident raconté par son père Christophe :

"Je raconte l'accident car Anakïn ne se rappelle de rien. Il aime le vélo au point de parler déjà de reprise... Son dernier souvenir est de se préparer pour une sortie, il sait qu'il a pris cette route, puis il se voit entre les mains des secours. Moi, en revanche, je me souviens de tout et notre famille n'est pas prête d'oublier..."

Vendredi 22/12/23 vers 15h00, Anakïn a été percuté par une voiture sur une la route (proche de Nissan et Colombiers). Il partait comme tous les vendredis après-midi pour "borner". Il avait son casque, son feu rouge accroché au tube de selle, sa tenue de cycliste complète.

A 15h20, un automobiliste m'appelle : « Bonjour, votre fils vient d'avoir un accident. Il est dans le fossé. On a prévenu les secours et des personnes sont avec lui. On vous attend. ». J'appelle ma femme en route sans réfléchir à la panique que je lui transmets !

A 15h30, j'arrive sur les lieux de l'accident accompagné par une collègue. Il y a les voitures des personnes qui secourent Anakïn et celle de la Police Municipale de Colombiers.

Je vois d'abord le vélo avec la roue arrière et tout le côté gauche en vrac, pas de selle avec le tube cassé et juste après le casque...cassé. Le casque est cassé côté gauche et brisé à l'intérieur. Je saurais plus tard qu'Anakïn lui doit sans doute la vie.

Vu l'état du vélo, je suis en panique ! 5 mètres plus loin, je vois que deux personnes (des ambulanciers qui passait par là) aidées par une dame qui maintiennent Anakïn allongé, le couvrent, lui parlent tout en évaluant ses blessures. Il a du sang plein la bouche, dans le nez, sur la tête. Ses yeux ne sont pas nets, son discours confus. Je suis en train de voir mon fils souffrir dans un état qui est de toute évidence grave. Je ne peux rien faire. Heureusement que ces personnes agissent car je suis tétanisé par la scène.

Le jeune homme qui a reconnu mon fils, est arrivé le premier sur les lieux, a arrêté les voitures, appelé les secours et m'a prévenu est avec moi. Il essaye de me rassurer mais les pompiers ne sont pas encore là.

Vers 15h35, les pompiers arrivent : minerve, examen global. On peut essayer de bouger Anakïn dans le VSAB. On y arrive et je monte avec eux en tenant la main d'Anakïn. Je pleure, lui essaye de me sourire mais il a mal. Un pompier qui le tenait par le dos a la main pleine de sang épais. J'ai de plus en plus peur. Je ne tiens pas le coup et les pompiers me sortent du véhicule. Ils prennent les constantes vitales, font un examen complet pendant que je suis dehors.

J'appelle mon cousin pour pas me sentir seul en attendant. Il me dit être dans le secteur et venir au plus vite.

Il se passe 10 minutes horribles en attendant de connaître les constantes vitales et l'arrivée du médecin SMUR. Pendant ce temps, les gendarmes arrivent. Ma collègue a pris des photos de la scène et propose de récupérer le vélo et ce qui traîne autour. Les gendarmes et la PM trient les morceaux et récupèrent des morceaux de la voiture qui a sans doute percuté Anakïn (bouts d'optique). Les gendarmes m'informent qu'il y a environ 15m entre l'impact et le lieu de chute d'Anakïn. Ils confirment que l'auteur n'est pas là. Qu'ils vont le chercher aidé par la PM. qui confirme que les caméras de Colombiers ont des images exploitables.

Le médecin arrive en même temps que mon cousin : je suis rassuré par les 2. On va aller à l'hôpital dès qu'il sera stabilisé. Juste avant que le médecin décide le transfert, ma femme arrive sur les lieux. Je souffle car j'ai pensé à elle tout le temps en ayant peur qu'elle panique au volant. Mais c'est bon, on est réuni et le médecin est avec Anakïn.

A l'hôpital, Anakïn passe au scanner immédiatement pour les parties vitales. On attend, longtemps...je prends mon téléphone et informe famille, amis, collègues...de cet accident.

Puis on nous autorise à le voir. Le docteur a ces mots qui font retomber la pression : « Aucune partie vitale du thorax n'est touchée, et a priori il n'a pas de fracture ! »

Les premiers mots d'Anakïn sont d'exprimer son amour pour la famille, ses amis...et le vélo ! Il demande ce qu'il s'est passé. On lui explique mais peu importe, il est vivant et s'est bien lui qui nous répond.

A partir de là, on pleure encore beaucoup, mais de joie ! On rassure les proches.

Les neurologues se consultent avec ceux de Montpellier pour savoir s'ils transfèrent Anakïn. Le saignement au cerveau les inquiète mais ils estiment qu'il peut dormir à Béziers et aviser le lendemain. Comme Anakïn est mineur (encore quelques jours), je suis autorisé à passer la nuit avec Anakïn. Le matin, il a très mal mais a dormi.

Le lendemain, les gendarmes viennent voir Anakïn. On a porté plainte. Le jeune qui l'a percuté avait eu un retrait de permis la semaine précédente. Avant de taper Anakïn, il avait doublé des voitures à vive allure. Quand il a percuté Anakïn, il dit avoir eu peur qu'on lui confisque sa voiture neuve...donc il ne s'est pas arrêté pour le secourir !

Désormais, Anakïn entame les soins. Il a 14 jours d'ITT et 45 jours sans sport. On est tellement heureux de l'avoir bien en vie et on attend de savoir si des séquelles (notamment neuro) seront longues, bénignes...

Notre avocat spécialisé dans les délits routiers va s'occuper de la suite judiciaire civile. Je précise que l'auteur a été identifié. Après l'accident, ce jeune de 19 a traversé Colombiers (les caméras l'ont filmé). Puis est allé cacher la voiture, puis lui-même. Les gendarmes l'ont eu durant la soirée. Il est passé en garde à vue. Sa situation a été examinée par le Parquet qui a prononcé un jugement en comparution immédiate. De la garde à vue il est passé en prison condamné à 2 ans dont 6 mois fermes. Confiscation de la voiture. Retrait du permis. A 19 ans, une condamnation à de la prison ferme est rare et cela est dû aux cumuls d'affaires précédentes aggravées par le délit de fuite. C'est ce point qui a convaincu le juge de prononcer du ferme malgré une première condamnation. Ces sanctions sont de mon point de vue le minimum pour quelqu'un qui aurait pu tuer ou handicaper Anakïn à vie.

Anakïn et toute la famille sont surtout très émues par les personnes qui l'ont secouru. J'ai remercié les gens et les secours qui ont aidé Anakïn par un message sur Facebook. Ce n'est pas grand-chose, par rapport à leurs beaux gestes, de plus je retiendrai en plus de la fiabilité du casque BMC !!!

Christophe, père d'Anakïn