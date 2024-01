Béziers - Dionysud, le salon de référence pour la viticulture Occitane, annonce les dates de sa 16èmeÉdition.

Dionysud, le salon de référence pour la viticulture Occitane, annonce les dates de sa 16èmeÉdition.

Dionysud, le salon emblématique dédié à la viticulture occitane, annonce sa16ème édition, qui se tiendra au Parc des Expositions de Béziers du 5 au 7 novembre 2024.

Depuis sa création en 1992, Dionysud s'est imposé comme le rendez-vous incontournable des acteurs de laviticulture, offrant un espace privilégié pour l'échange, l'innovation et le soutien à la filière viticole occitane.

Des dates historiques

Dionysud reprend ses dates historiques en choisissant la première semaine de novembre pour sa 16èmeédition. Du 5 au 7 novembre 2024, le salon accueillera les professionnels

de la viticulture pour trois joursd'échanges enrichissants.

Un espace d'exposition en plein air

En plus de ses 8700m² d'espace intérieur, Dionysud étend son offre avec un nouvel espace d'exposition enextérieur. Cet ajout permettra d'accueillir des présentations dynamiques, offrant ainsi aux visiteurs une expérience immersive au coeur des dernières innovations et équipements viticoles.

Un salon à taille humaine

Dionysud se distingue par son caractère convivial et humain, offrant un cadre propice aux échangesprivilégiés. En tant que salon à taille humaine, Dionysud répond aux attentes spécifiques des professionnelsde l'exploitation viticole Occitane, les aidant à relever les défis de demain.

Rencontre, échanges, et innovation

La 16ème édition de Dionysud s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de laviticulture. C'est l'opportunité de découvrir les dernières tendances, de rencontrer des experts, et d'échangersur les solutions novatrices qui façonneront l'avenir de la viticulture occitane.

Dionysud vous donne rendez-vous du 5 au 7 novembre 2024 au Parc des Expositions de Béziers pour célébrer ensemble le savoir-faire qui anime le monde de la viticulture Occitane.

À Propos de Dionysud

Dionysud est un salon organisé par GFA Events, service du Groupe Média NGPA

.