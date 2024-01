Montpellier - Résolutions 2024 : investir dans la transition écologique pour son portefeuille et la planète 

Résolutions 2024 : investir dans la transition écologique pour son portefeuille et la planète

Changement climatique, épuisement des ressources, gaz à effet de serre… Les enjeux environnementaux du XXIème siècle sont nombreux. Les accords de la COP28, qui s'est tenue il y a quelques semaines, confirment la place des énergies renouvelables pour atteindre la neutralité carbone et à doubler l’efficacité énergétique d’ici à 2030. Pour agir concrètement face à l’urgence climatique, des entreprises s’emparent de ce sujet en proposant aux particuliers de devenir de véritables acteurs du changement par le biais de l’investissement responsable. Enerfip, plateforme d’investissement responsable dans les projets liés à la transition énergétique, accompagne des acteurs français et européens dans leurs projets grâce à la mobilisation citoyenne. Un secteur en plein essor !

Un investissement éthique et durable

Investir dans un projet qui répond aux enjeux climatiques actuels séduit de plus en plus. Bien loin des investissements traditionnels que l’on connaît, les projets dédiés aux énergies renouvelables émergent à travers le pays. Ces derniers permettent de devenir acteur de son investissement, en choisissant les projets soutenus et en évitant ceux ayant un impact négatif sur l’environnement, comme ceux des industries polluantes.

Avec une portée locale, ils offrent aux citoyens le pouvoir d’investir dans leurs territoires et de devenir acteurs de leurs régions. Plus concrètement, pour calculer l’impact de nos investissements, Enerfip a mis en place une calculette carbone1, qui permet de calculer combien émettent d’équivalent CO2 les placements sur la plateforme Enerfip en les comparant aux placements bancaires traditionnels.

Un véritable bénéfice pour les citoyens et une innovation qui permet d’inscrire les projets responsables dans la réalité. Les investissements réalisés par les 47 000 investisseurs d’Enerfip ont permis d’éviter 140 000 tonnes de CO2eq en 2023, soit l’équivalent des émissions de 15 550 citoyens français sur une année. L’investissement dans des projets porteurs de sens séduit de plus en plus, grâce à ses bénéfices éthiques et financiers.

Un bénéfice financier avantageux

En plus d’investir dans projets en accord avec ses valeurs, ces investissements responsables proposés par Enerfip permettent également d’obtenir un haut rendement, situé entre 7% et 8,5% brut annuel en moyenne. A cela s’ajoute que la plateforme ne prend aucune commission sur l’investissement des particuliers, rendant le placement avantageux et sans aucun frais. Une véritable opportunité de faire rimer investissement financier et énergies renouvelables, permettant d’agir concrètement pour un avenir responsable dans des projets en régions à impact et ainsi, développer l’économie locale.

Une croissance dans le sens de l’histoire

Enerfip a levé plus de 441 millions d’euros pour financer plus de 500 projets depuis son lancement en 2014 grâce à la mobilisation citoyenne. En décembre 2023, 25 millions d’euros ont été collectés, soit la plus haute somme en un mois (le précédent record s’élevait à 12 millions d’euros). Dans la poursuite de son développement, Enerfip a d'ores et déjà ouvert plusieurs bureaux en Europe, notamment en Espagne et en Italie. Avec une croissance très encourageante de plus de 15% en 2023, Enerfip souhaite poursuivre son développement à l’international pour permettre au plus grand nombre d’investir dans des projets à impact.

A propos de Enerfip

Enerfip, première plateforme française et européenne d'investissement responsable pour la transition énergétique, vise à démocratiser le financement d'un modèle énergétique durable. Fondée en 2014 à Montpellier par des experts en énergies renouvelables et finances, l'entreprise compte près de 40 collaborateurs et des bureaux à Montpellier, Madrid, Paris Milan et Lyon. À ce jour, Enerfip a financé plus de 440 millions d'euros dans 500 projets pour la transition énergétique, en mobilisant l'épargne citoyenne pour relever ce grand défi d'avenir.

Illustration