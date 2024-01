Montpellier - Veganuary : un challenge d'un mois pour découvrir l'alimentation vegan à Montpellier

Veganuary : un challenge d'un mois pour découvrir l’alimentation vegan à Montpellier

Des coachs vegan au Monoprix de Montpellier

Pendant le mois de janvier 2024, L214 relaie la 4e édition française du Veganuary, un challenge positif et impactant. Il vise à rendre plus accessible l’alimentation végétale et propose au public une solution concrète à la souffrance animale et au dérèglement climatique. C’est pourquoi, le samedi 6 janvier à Montpellier, des bénévoles seront présents au Monoprix 1 rue de Maguelone pour accompagner les Montpelliérains vers une consommation plus responsable.

Ce challenge invite à une transformation majeure : repenser le paysage alimentaire français pour plus de végétal. Le changement ne pourra s’effectuer que par des politiques alimentaires ambitieuses rendant l’alimentation végétale facile et accessible à tout le monde. Le groupe L214 de Montpellier s'empare de cette mission pour aider la population locale à relever le défi.

Le samedi 6 janvier, des bénévoles de L214 coacheront les Montpelliérains pendant leurs courses

Veganuary propose aux personnes inscrites sur le site Veganuary2024.fr de bénéficier pendant un mois d’un accompagnement sous forme d’emails quotidiens. Ceux-ci incluent des conseils nutritionnels, des astuces et des recettes végétales à réaliser chez soi, pour tous les budgets.

Mais cette année, l’aventure Veganuary va encore plus loin avec la présence des bénévoles L214 au Monoprix 1 rue de Maguelone et sa signalétique spécialement conçue pour l'occasion. Ces bénévoles auront pour mission d’accompagner les personnes intéressées dans les rayons et de leur faire découvrir la multitude de produits disponibles en magasin pour végétaliser son alimentation. Cette animation aura lieu, au mois de janvier, dans une trentaine de villes en France.

Les clients, accompagnés par leur coach, parcourront les rayons pour composer leur premier panier de courses 100% végétal tout en bénéficiant de conseils pour découvrir de nouvelles recettes et décliner leurs plats préférés en version végétale. Cette expérience offre également aux personnes participantes la chance de remporter une variété de cadeaux, dont un panier de courses 100% végétales : l’opportunité de bien démarrer le défi pour suivre le Veganuary tout au long du mois de janvier !

Témoignages des acteurs du Veganuary à Montpellier

Isabelle Boudard, cheffe de département RSE, Éthique et Fondation de Monoprix : « Depuis plus de 30 ans, Monoprix est engagé et agit pour une consommation plus responsable. Aujourd’hui cela se concrétise par une offre végétale grandissante. Dans nos magasins, nous proposons 45 corners veggie et plus de 180 références de produits frais végétariens. C’est donc naturellement que nous proposons des coachings vegan dans nos magasins grâce aux bénévoles L214. »

Pour Cyril Vaucelle, coach Veganuary bénévole à Montpellier : « J’ai été vraiment enthousiasmé par cette idée de coaching. C’est une très bonne chose de pouvoir accompagner les personnes qui souhaitent se lancer dans le challenge Veganuary. Je pense que ça peut vraiment faire partir du bon pied tout en complétant les mails et recettes quotidiens. Le Veganuary est à la fois positif, accessible et ludique. Il permet d’aborder sous une autre facette la défense des animaux et de l’environnement. Il s’adresse à nos papilles directement, il propose des découvertes. Nous accompagnerons la clientèle dans cette exploration d’une alimentation plus soutenable écologiquement et sans souffrance animale ! Monoprix nous permet de le faire directement dans les rayons : les supermarchés ont en effet un rôle majeur dans la transition alimentaire à défaut de politiques publiques à la hauteur. »

Informations pratiques :

Dans les magasins participants, il sera possible de suivre un coaching en direct, avec une inscription au challenge, un circuit dans le magasin et du partage de recettes.

Quand ? Samedi 6 janvier, de 11h00 à 14h00

Où ? Monoprix 1 rue de Maguelone, à Montpellier

Contacts presse :

Cyril Vaucelle (sur place) : 06 64 96 22 08

Hugo Bouxom, chargé de campagnes L214 : 06 60 22 67 25

Alimentation carnée vs alimentation végétale : un match plié d’avance

Il faut en moyenne 5 fois moins d’eau pour produire 1 kg de protéines végétales que pour 1 kg de protéines animales1. Si demain, tous les Français consommaient vegan, l’empreinte eau de l’alimentation de la France serait ainsi réduite d’un tiers.

En France, 3 millions d’animaux meurent chaque jour dans les abattoirs, sans compter ceux qui ne survivent même pas à leurs conditions d’élevage. Une alimentation végétale permet d’épargner ces vies.

L’alimentation végétale utilise 3 fois moins de surfaces agricoles que l’alimentation standard d’un Français incluant de la viande.

L'élevage est aussi une des causes principales de la déforestation. En Amazonie, la forêt est rasée en grande partie, pour y installer des champs de soja OGM destinés à nourrir des animaux d'élevage du monde entier.

Les émissions de GES des productions animales sont le double de celles des productions végétales.

13 des 16 scénarios étudiés par Solagro pour parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050 évoquent la diminution de la consommation de protéines animales et la réduction du cheptel.

Au niveau mondial, la viande rouge et les produits laitiers représentent 57 % des émissions agricoles en 2020.

Sans action politique, les émissions de GES dues à l'alimentation sont telles qu'elles nous empêcheront de respecter l’Accord de Paris et ainsi, de limiter le réchauffement à +1,5 °C. Et ce, même si nous cessions d'utiliser dès maintenant toute forme d'énergies fossiles.

La campagne Veganuary

L'initiative a été lancée par l'ONG anglaise Veganuary (contraction de Vegan et January), qui mise sur le mois des bonnes résolutions pour inviter le public à faire évoluer son alimentation. Il donne l’occasion aux participants de réfléchir à leur consommation de viande, poisson, lait, œufs, et de lever les éventuels préjugés qui entourent l'alimentation vegan. Et les résultats sont là : 89 % des participants en janvier 2023 veulent réduire drastiquement leur consommation de produits animaux par la suite.

Les entreprises agroalimentaires et de restauration2 sont parties prenantes de la campagne car elles jouent un rôle majeur pour favoriser la transition alimentaire vers plus de végétal. Chaque année, L214 les encourage à rejoindre le mouvement et à s’impliquer en menant des actions concrètes sur le développement de l’offre, la disponibilité en rayon, les prix et la communication positive sur le sujet.

1. Selon les données d’Agribalyse, 2023

2. Au 5 décembre 2023, 125 entreprises ont confirmé leur participation au Veganuary. D’autres entreprises rejoindront encore la campagne jusqu’en janvier 2024.

Quand ? Samedi 6 janvier, de 11h00 à 14h00

Où ? Monoprix 1 rue de Maguelone, à Montpellier