Toulouse - Ici c'est rugby... L'AXE RUGBYSTIQUE DE LA ROUTE DE revel entre Toulouse et St Orens

Ici c'est rugby... L'AXE RUGBYSTIQUE DE LA ROUTE DE Revel entre Toulouse et Saint Orens



Après le rond-point Malepère sur la route de Revel entre Toulouse et St Orens le sculpteur anonyme à encore posé une nouvelle œuvre rugbystique proche des Halles de la Cartoucherie.

Le bruit court qu'il oeuvrerait sur les autres rond-point direction St Orens avec la représentation d'une phase de jeu différente à chaque interception pour terminer avec des poteaux de rugby, un monumental sur le modèle de celui place des Minimes.

Effêt coupe du monde, vœux des rugbyphiles du secteur, souhaits des passionnés mais aussi pour l'artiste galerie d'exposition de plein air pour un public acquis et une animation inédite.

Sur l'est toulousain on attend avec impatience ce prolongement artistique ovalien et la demande d'autres secteurs souligne la qualité des œuvres déjà exposées et l'attachement au sport-roi... ici c'est rugby