Lozère - Rencontre - lecture et atelier avec l'autrice Sarah Carré

Sarah Carré, une Plume théâtrale à découvrir !

Sarah Carré, une plume artistique à la trajectoire singulière, dévoile son talent au cœur de l'univers dramatique. Après un parcours traversant les chemins des lettres en France et en Allemagne, des expériences éditoriales captivantes et une incursion dans le monde de l'éducation, elle embrasse l'écriture dramatique par le prisme de l'adaptation.

Les premières œuvres théâtrales de Sarah Carré, “Richard”, “Screens”, “Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie”, ont vu le jour chez Lansman Éditeur. Parmi celles-ci, “Babïl”, qui a eu le 17e Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public, s'est illustré au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, intégrant la prestigieuse sélection «Pépite Fiction junior 2019». Actuellement, cinq compagnies en France donnent vie à cette pièce simultanément, témoignant de son impact et de sa résonance. “Pingouin” (discours amoureux), épaulé par le Centre National du Livre et honoré lors des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre, a émergé en février 2021 sous la houlette de Patrice Douchet au Théâtre de la Tête Noire, sillonnant à présent les routes en tournée. En 2023, “Mobile Home”, distingué par le prix platO en 2022 et sélectionné par la Mousson d’hiver, verra le jour sous la direction de Matthieu Roy (Cie Veilleur). Tous ces textes prennent leur place dans le catalogue des Éditions Théâtrales Jeunesse.

À la tête de L’Embellie Cie, Sarah Carré a récemment créé un spectacle saisissant, “La Puce et l’Oreille”, mis en scène par Stéphane Boucherie, où elle brille également en tant qu'interprète, illustrant son engagement artistique et sa polyvalence.

Sarah Carré est accueillie dans le cadre du dispositif “Lire des auteur·e·s vivant·e·s” :

Exigeantes, audacieuses, vivantes, inventives, drôles, engagées, foisonnantes, les écritures théâtrales jeunesse, dans leur grande variété, constituent aujourd’hui un véritable répertoire de textes de théâtre.

Afin de favoriser le lien avec ces écritures nous proposons aux classes des collèges du département de participer à un parcours pour découvrir, lire des textes et rencontrer des auteurs·e·s dramatiques vivant·e·s. Cette saison Scènes Croisées accueille Sarah Carré, Yann Verburgh et Simon Grangeat.

Cette rencontre a lieu le mercredi 31 janvier à 18h à la bibliothèque de Chanac / Entrée libre

Un stage d'écriture avec l'autrice aura lieu les 27 et 28 janvier à Ste-Marguerite-Lafigère