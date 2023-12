Foix - Le SDE 09 poursuit ses investissements sur les communes

L’assemblée générale du SDE 09 (Syndicat départemental d’énergies) s’est tenue le 8 décembre à SERRES SUR ARGET. Plus de 210 élus avaient répondu présents à l’invitation du Président Jean-Paul Ferré. Monsieur Simon BERTOUX Préfet de l’Ariège, le Sénateur Jean Jacques MICHAU et la Présidente du Conseil Départemental Christine TEQUI ont conclu les travaux de cette assemblée studieuse.

Au cours de cette séance, le Président a rappelé le soutien du SDE 09 aux collectivités pour la modernisation de leur parc d’éclairage public mais aussi l’accompagnement dans leur projet de rénovation énergétique de leurs bâtiments publics. Malgré la baisse de certaines dotations il s’est engagé pour l’année 2024 à maintenir le niveau d’investissement sur les réseaux de distribution et d’éclairage public. Cette séance était également l’occasion de présenter le nouveau contrat signé avec l’ADEME. Ce dispositif permettra aux collectivités, aux entreprises, aux bailleurs sociaux, aux associations d’être accompagnés en ingénierie et financement sur des projets de réseaux de chaleur, de chaufferie bois, de géothermie et de solaire thermique sur leur patrimoine.

La conclusion de ce contrat a déjà permis l’attribution d’aides financières à la commune d’AX LES THERMES pour 23 513 euros, à la commune de RIMONT pour 46 620 euros à la Communauté de Communes de Haute Ariège pour 526 000 euros. Ces financements apportés par l’ADEME sont gérés par le SDE 09 qui assure la gestion déléguée des fonds.

Le président a remercié le Préfet et la Présidente du Conseil départemental pour leur accompagnement sur l’éclairage public, qui en 2023 a permis de générer 30% de travaux supplémentaires. Il n’a pas manqué de rappeler que ces investissements portés par le SDE 09 généraient de l’activité économique locale à travers les marchés de travaux confiés aux entreprises ariégeoises. Il a également salué l’engagement du Sénateur sur les questions énergétiques au niveau local et national.