Lozère - La Prolepse des profanes - Cie Armistice

La magie du cirque prend une nouvelle dimension avec "La Prolepse des Profanes", un spectacle inédit qui remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur le monde du cirque contemporain.

Imaginez un jongleur qui jongle sans vraiment s'en rendre compte, un danseur qui semble flotter dans l'air, et un clown malgré lui qui parle de politique. "La Prolepse des Profanes" va vous surprendre et vous emmener dans un monde où le cirque devient une expérience unique. La compagnie cherche à rendre le cirque accessible à tou·te·s, et s’interroge : qu'est-ce qu'un spectacle de cirque aujourd'hui, et comment sera-t-il demain ?

Vous allez assister à une conférence pas comme les autres, avec des numéros de jonglage et des acrobaties à couper le souffle. C'est une réflexion sur l'avenir de l'art, vue à travers les yeux d'un jeune artiste de cirque audacieux. "La Prolepse des Profanes" n'est pas juste un divertissement, c'est une expérience qui mélange l'art, la réflexion et le plaisir.

Le cirque c’est beau, certes, mais ça a évolué. Eh oui. Avant, le cirque c’était frissons, rires et pop-corn. Un bon divertissement pour oublier les tracas du quotidien. Maintenant c’est interrogations, concepts et… boissons et nourritures interdites en salle…

"La Prolepse des Profanes" fait partie du Cirque Portatif, produit par La Verrerie d’Alès, une série de spectacles de cirque qui s'installent partout : médiathèques, musées, lieux historiques et même salles polyvalentes. Ne ratez pas cette occasion de découvrir cette création qui émerveillera les amateurs de cirque, les penseurs créatifs, et tout le monde qui aime passer un bon moment.

En résonnance au spectacle, un atelier avec le concepteur et interprète du spectacle, Martin Cerf, vous est proposé :

Il propose d’aborder le jonglage en s’appuyant sur une notation chiffrée : le « siteswap ». Le siteswap est une notation rythmique. On peut le voir comme le solfège de la jonglerie.

Cette approche rythmique – qui ne nécessite aucun pré-requis mathématique – permet une grande diversité de figures facilement accessibles, même pour des personnes n’ayant aucune expérience du jonglage.

L’idée principale est donc d’initier les élèves au siteswap, d’entrer dans le monde du jonglage par cette écriture mathématique, en effectuant sans cesse des aller-retours entre théorie et pratique.

> Samedi 27 janvier | 10h > 12h | Maison du Mont-Lozère au Pont-de-Montvert | Dès 10 ans | 12€ (+12 ans) / 8€ (-12 ans) atelier + spectacle | infos & réservations (avant le 22 janvier) au 04 66 65 75 75

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et le foyer rural Passe-Montagne

Le spectacle est à voir le vendredi 26 janvier à 20h30 à La Maison du Mont-Lozère au Pont-de-Montvert