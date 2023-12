Hérault - Deux nouveaux projets résidentiels dans l'Hérault

L'Entreprise Sociale pour l'Habitat PATRIMOINE SA Languedocienne poursuit son développement sur l'Hérault avec le lancement de deux nouveaux projets. Le premier verra la construction d’une résidence senior sur la commune de Sérignan, le second projet prendra place à Bassan avec la construction de deux résidences.

LA RÉSIDENCE SENIORS LES ALMADIES À SÉRIGNAN

Le projet global des Almadies, réalisé par le promoteur Groupe FLOT, consiste en un ensemble de

170 logements dont 85 logements locatifs qui se déclinent en 57 T2, 27 T3 et 1 T6 inclusif « Co’coon ». L’ensemble sera réparti sur 8 bâtiments R+1/R+2.

La résidence est idéalement située (route de Valras) dans un îlot de verdure, à proximité du nouveau lycée de Sérignan, du gymnase Teddy Riner et des futurs équipements sportifs et culturels.

Une résidence contemporaine conçue par le cabinet d’architecte Atelier Concept. La partie extérieure sera aménagée et végétalisée. Elle comprendra de nombreux chemins piétons pour relier les divers bâtiments, un club-house, un boulodrome et des jardins partagés.

Chaque logement disposera d’une place de stationnement extérieure, et 9 places PMR seront à disposition des résidents.

La commune de Sérignan a souhaité qu’une grande salle commune (160m2) soit prévue à destination des résidents. Sa gestion sera confiée au Groupe Malquier (basé à Narbonne) qui assurera en parallèle le syndic de la copropriété.

« Un logement inclusif « Co’coon », type T6, sera aussi accessible pour des seniors isolés et ayant besoin d’un accompagnement spécifique. Il s’agit d’un modèle innovant de colocation seniors que nous proposons, une solution économiquement accessible aux ménages les plus modestes et qui offre un véritable “chez soi”, une alternative à la maison de retraite qui permet le maintien à domicile prolongé. Un logement adapté et partagé, où chacun dispose de son espace de vie personnel et partage des espaces collectifs. La salle commune sera un lieu de convivialité et de lien social dont le fonctionnement est fondé sur des principes de solidarité et d’utilité sociale. » précise Pascal Barbottin, Directeur Général de PATRIMOINE SA Languedocienne.

Les travaux ont démarré en juin 2023, la livraison est planifiée au 1er trimestre 2025. La résidence est conforme à la RT2012, grâce notamment à l’installation de pompes à chaleur.

Coût total de l’opération : 11 061 K€

LES RÉSIDENCES AZUR 1 & 2 À BASSAN

Une opération en Maîtrise d’Ouvrage Directe, labellisée NF Habitat, qui comprendra 22 logements intermédiaires répartis sur deux résidences de 11 logements chacune (4 T2, 6 T3 et 1 T4).

Chaque logement disposera d’un espace extérieur, des jardins privatifs en RDC et des terrasses pour les logements en étage. Une place de stationnement extérieure et un local à vélos sont également prévus pour chaque logement. Le parking prévoit également 3 places visiteurs dont 2 réservées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Les résidences sont situées rue des Mimosas et rue des Arbousiers, à proximité du centre-ville et de toutes commodités (commerces, établissements scolaires, mairie, poste…).

Le cabinet DLM Architectes a privilégié une architecture sobre à double orientation, contemporaine et fonctionnelle, qui s’inscrit pleinement dans l’environnement urbain. Les constructions atteignent une hauteur de R+2 très ponctuellement sur ces extrémités en encadrant la résidence de ses couvertures en tuiles débordantes. Les terrasses sont équipées de pergolas pour filtrer les apports solaires.

Le permis a été obtenu en août 2023 et la livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2025.

Coût total de l’opération : 2 959 K€

Financement prévisionnel :

