Toulouse - Le groupe de peintures et de revêtements PPG ouvre un site ASC de 5 500 m2 à Pibrac

PPG ouvre en France un centre d’assistance pour les applications de produits pour l'aéronautique d'une valeur de 17 millions de dollars Le site de Toulouse assure une livraison rapide des produits aux clients régionaux.

TOULOUSE, France, 12 décembre 2023 - PPG (NYSE:PPG) a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un centre d’assistance pour les applications de peintures et mastics pour l’aéronautique (ASC) de 17 millions de dollars à Toulouse, en France. L'installation offre des capacités de remplissage et d'emballage pour les matériaux aérospatiaux, y compris les revêtements et les produits d'étanchéité pour une vaste gamme d'aéronefs, ainsi qu'un soutien technique et un laboratoire. L'emplacement stratégique de l'ASC de Toulouse permet à l'entreprise d'assurer des livraisons de produits plus rapides aux clients de l'aérospatiale en Europe méridionale et en Afrique du Nord.

"PPG est un fournisseur essentiel de l'industrie aérospatiale, avec une gamme de produits technologiquement avancés", a déclaré François Buehlmann, directeur général de PPG pour la région EMEA, Aérospatiale. "Cette nouvelle installation améliorera considérablement notre réactivité et nos capacités de soutien à la clientèle, tout en permettant la qualification de nos matériaux uniques plus tôt dans le cycle de développement du produit.

L'ASC comprend un laboratoire pour le développement de matériaux aérospatiaux, une zone de mélange de couleurs pour les revêtements et une cabine de pulvérisation pour la formation pratique aux applications de peinture. Il abrite également des lignes de remplissage pour les kits de retouche, une cellule d'inspection des transparents, des capacités d'emballage personnalisé pour les produits tiers, des ressources de gestion des produits chimiques et un centre de service à la clientèle. Il s'agit du 17e ASC de la société dans le monde.

"Nous sommes ravis d'offrir un accès pratique à nos produits et services aérospatiaux tout en poursuivant notre investissement en France", a déclaré Dan Korte, vice-président principal de PPG pour l'aérospatiale. "Cette nouvelle installation renforce notre empreinte mondiale et soutient l'industrie alors que les voyages dans le monde continuent de progresser."

Pour en savoir plus sur les produits aérospatiaux de PPG, visitez le site ppgaerospace.com.

PPG : NOUS PROTÉGEONS ET EMBELLISSONS LE MONDE®. Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et fournir les peintures, les revêtements et les matériaux de spécialité auxquels nos clients font confiance depuis 140 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients, en collaborant étroitement pour trouver la bonne voie à suivre. Avec notre siège social à Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 70 pays et avons enregistré un chiffre d'affaires net de 17,7 milliards de dollars en 2022. Nous servons des clients dans les secteurs de la construction, des produits de consommation, des marchés industriels et des transports, ainsi que des marchés secondaires. Pour en savoir plus, visitez le site www.ppg.com.

Légendes de la photo 2 : De gauche à droite : Dominique Baulieu, chef de projet Aero EMA, Daniel Korte Senior Vice President PPG AERO, Camille Pouponneau Maire de Pibrac, Sam Millikin succeed to Daniel Korte, Jérôme Mancy Directeur du site PPG ASC SouthEurop