Montpellier - Aude Poupart présidera la JCE en 2024

Le 16 décembre dernier, en assemblée générale, les membres de la Jeune Chambre Économique de Montpellier ont élu Aude Poupart au poste de présidente pour 2024.

Aude Poupart, 33 ans, est Ingénieure support des ventes chez ECM Greentech (Castelnau-Le-Lez), équipementier pour la production d’énergies renouvelables. Originaire de Pointe-Noire (Congo), elle est arrivée en France il y a 15 ans pour ses études supérieures. Elle est doublement diplômée en Électronique Électrotechnique Automatique, et en Management et Marketing. Montpelliéraine depuis 11 ans, elle a intégré la JCE de Montpellier en 2020 où elle a occupé les postes de vice-présidente communication en 2022 et de trésorière en 2023.

Le Bureau 2024 de la JCE de Montpellier sera aussi composé de Mehdi Hamdaoui, secrétaire général, de Cyrius Coulon, trésorier, des vice-président·es Grégory Calonges au partenariat, Anne Gormand à la communication, Marine de Beaufort à la formation ainsi que de Diane Belle, immédiate past-présidente. Deux chargées de mission complètent l’équipe : Alice Prouvé aux évènements et Elora Jumel pour le site Internet.

Projets et engagements d’envergure nationale

La JCE de Montpellier a vécu deux temps forts lors du congrès national de la JCEF qui s’est tenu à Brest fin octobre. Les JCE locales ont en effet validé à l’unanimité sa candidature à l’organisation du congrès 2025 de la Jeune Chambre Économique Française. Le programme d’actions 2024 de la JCEM sera donc marqué par la préparation de cet événement qui devrait mobiliser un millier de congressistes au Corum du 20 au 23 novembre 2025, en particulier par la recherche de partenaires souhaitant y associer leur image.

Seconde reconnaissance nationale pour la JCE de Montpellier, l’élection d’Andreea Acxinte, présidente 2020 de la JCEM, au poste d’administratrice nationale déléguée à l’international.

« En 2024 enfin, notre JCEL entend aussi participer au Tour de France des élections européennes initié par la JCEF » précise Aude Poupart. « Cet événement aura pour objectif de sensibiliser le grand public à l’importance de l’Union Européenne, d’éclairer les jeunes sur le rôle et le fonctionnement du Parlement européen et, bien sûr, d’inciter nos concitoyen·nes à se rendre aux urnes le 9 juin ! »

Légende photo du Bureau 2024

De gauche à droite : Cyrius Coulon, Marine de Beaufort, Diane Belle, Aude Poupart, Anne Gormand, Mehdi Hamdaoui et Grégory Calonges.