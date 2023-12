Bassin de Thau - Risque inondation sur le bassin de Thau : des citoyens concernés et engagés

L’édition 2023 des assises de Thau Ora Maritima a remporté un franc succès. Les ateliers professionnels ont fait le plein le 6 octobre dernier. Le jour suivant, le grand public était au rendez-vous des animations proposées par le Syndicat mixte du bassin de Thau pour approfondir sa connaissance du risque inondation.

Ora Maritima a enregistré une participation de plus de 700 personnes pour sa cinquième édition les 6 et 7 octobre derniers. De nombreux acteurs locaux et nationaux (institutionnels, professionnels et scientifiques) étaient réunis. Les citoyens étaient invités pour cette nouvelle édition. Ont émergé de vrais échanges et une réflexion collective.

La journée professionnelle organisée au Théâtre Molière s’est articulée en deux temps.

Des ateliers ont privilégié les retours d’expérience sur la gestion de crise en cas d’inondation, l’implication des citoyens ou encore la gestion des sols, avec une restitution créative sous forme théâtrale.

Deux tables rondes ont ensuite permis de s’interroger sur la posture de prudence et d’anticipation à adopter face aux risques climatiques et sur les leviers mobilisables en faveur d’une acculturation de tous les acteurs.

Près de 300 spectateurs ont assisté au spectacle de clôture de ces journées professionnelles le vendredi soir au Théâtre Molière.

Un Tribunal pour les générations futures a mobilisé le public sur la question épineuse « Faut-il s’enfuir loin de l’eau ? », avant un spectacle d’acrobaties chorégraphiées de la compagnie Iéto. Les artistes audacieux et agiles ont créé une métaphore puissante de l'humanité évoluant au sein du flux incessant des éléments naturels.

Les visites, balades et projections programmées le samedi pour le grand public ont attiré de nombreux habitants du bassin de Thau qui ont pu, par grand beau temps, améliorer leur connaissance des risques inondation pour mieux savoir comment se comporter en cas de crise. Une fresque participative en live animée par Yep production a traversé les deux journées à la manière d’un cours d’eau qui sillonne le territoire afin que tous les publics laissent leur empreinte inspirée.

Les citoyens occupent une place centrale dans la conduite des transformations locales

Pour Yves Michel, président du Syndicat mixte du bassin de Thau, « cette biennale est un symbole vivant de notre engagement pour la transition écologique. La prévention des risques climatiques est bien sûr un sujet de politique publique mais le Contrat de transition écologique signé en 2020 avec l’Etat inscrit un principe fondamental : la place centrale des citoyens dans la conduite des transformations locales. L’édition 2023 d’Ora Maritima est l’une des nombreuses initiatives du SMBT visant à encourager la participation active des habitants. Son succès nous encourage dans notre volonté de transformer la peur en espoir, l'inaction en action, et le désespoir en détermination. Certaines sociétés, comme le Japon, ont intégré la culture du risque dans leur mode de vie quotidien. Nous devons créer une culture similaire ici, dans une sérénité éveillée. Il est temps de devenir des agents du changement, des porteurs de solutions. »

Pour revenir en détail (comptes rendus, présentations, aftermovie, vidéos diffusées et retours en images...) sur cet évènement, rendez-vous sur https://www.oramaritima.fr/

