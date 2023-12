Nimes - A Nîmes, les eaux usées produisent du gaz vert

Un peu plus d’un an après sa mise en service, l’unité de méthanisation de la station de traitement des eaux usées (STEU) de Nîmes Métropole a déjà dépassé ses objectifs de production de gaz vert et fournit l’équivalent de la consommation annuelle de près de 3 000 logements neufs*.

Le gaz vert, un gaz renouvelable indispensable au mix énergétique

Le gaz vert est un gaz renouvelable produit localement à partir de résidus agricoles, d’effluents d’élevage et de déchets issus des territoires. Après épuration, il atteint le même niveau de qualité que le gaz naturel et peut donc être injecté dans les réseaux exploités par GRDF. On l’appelle alors biométhane ou gaz renouvelable. Son bilan carbone est quasi neutre. Tout comme le gaz, il sert à chauffer, cuisiner ou comme carburant (BioGNV). Le gaz vert, par ses capacités de stockage et son contenu carbone, est une énergie indispensable à la France pour décarboner son économie et renforcer sa souveraineté énergétique.

La STEU de Nîmes, un atout pour la Métropole

L’unité de méthanisation de la station de traitement des eaux usées injecte du gaz vert dans le réseau depuis un peu plus d’un an et produit l’équivalent de la consommation annuelle de près de 3 000 logements neufs. Mais les résultats ne s’arrêtent pas là et la dynamique se poursuit puisqu’à partir de juin 2024, toutes les boues produites sur les 26 autres STEU du territoire de Nîmes Métropole seront valorisées sur celle de Nîmes et produiront à leur tour du gaz vert. Un bel engagement en faveur de la transition énergétique du territoire !

Mais l’enjeu réside aussi dans la dimension économique du projet qui permet une réduction conséquente du volume des boues de la station mais également de générer des revenus issus de la vente du gaz renouvelable produit localement.

Le développement du gaz vert, une filière en plein essor

« Aujourd’hui, le gaz vert produit en Occitanie représente une capacité de 500 GWh provenant de 22 sites d’injection. A titre d’exemple, cela permettrait de couvrir intégralement les 479 GWh relatif à la consommation de l’ensemble des clients de la ville de Nîmes. Et la dynamique se poursuit avec quelques nouveaux sites qui sont d’ores et déjà à l’étude dans le Gard » souligne Yvan Le Labourier, Directeur territorial pour GRDF dans le département.

*(équivalent calculé sur la base d’une consommation de 4 MWh/an pour un logement neuf - base : RE2020)