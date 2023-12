Lozère - La bête - Cie Loba à Ispagnac et Mas de val

Plongez au cœur de l'inconnu avec cette conférence immersive sur "L'Homme Sauvage", orchestrée par la compagnie Loba, un voyage fascinant où réalité et mystère se croisent dans une forêt proche de chez vous, où un spécimen aurait vécu...

Imaginez une nuit d'orage, dans une forêt familière, où Jean Durruti, désormais conservateur au Muséum d'Histoire Naturelle, a vécu une rencontre extraordinaire avec une créature sauvage. À l'âge de 19 ans, muni d'un magnéto-cassette à l'épaule, il traquait ce qu'il pensait être un “basajaun”, une créature issue des légendes de son enfance basque. Il enregistra les mouvements et les cris de la bête, jusqu'à ce qu'un éclair soudain révèle sa présence. La seconde suivante, Jean Durruti fut frappé par la foudre.

Aujourd'hui, Jean Durruti, toujours fasciné par cette expérience, découvre dans les réserves du musée une bande Revox contenant les mêmes sons que ceux capturés cette nuit-là. Il devient ainsi le médiateur idéal pour une conférence inédite sur l'homme sauvage, organisée par le Muséum d'Histoire Naturelle.

Les invités prestigieux de cette conférence immersive comprennent une éthologue et primatologue, un historien moderniste et contemporanéiste spécialisé dans les relations humain-animal en milieu sylvestre, et un cryptozoologue. Jean Durruti, animé par sa passion dévorante, est impatient de partager ses preuves sonores révolutionnaires, les premières du genre.

Cependant, au début de la conférence, une surprise attend Jean : aucun des invités n'est présent. Qu'à cela ne tienne, porté par son enthousiasme débordant et sa préparation minutieuse, il se lance dans une exploration captivante de l'Homme Sauvage.

Cette conférence immersive s'inscrit dans le cadre du projet de création en trois volets de la compagnie Loba, intitulé "Cycle sur le Vivant". En plus de la création scénique du spectacle "SAUVAGE" à Florac le 26 avril, le projet englobe également la réalisation d'un spectacle sonore intitulé "La Bête". La compagnie collabore également avec les Arachnophiles Philosophes pour animer l'action de médiation artistique et culturelle au cœur de cette aventure captivante. Une expérience inédite où l'exploration du vivant se décline à travers des perspectives artistiques multiples. Ne manquez pas cette plongée au cœur de l'étrange et du sauvage.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et La Genette Verte Complexe culturel sud Lozere

A voir le mardi 23 janvier à Ispagnac et le mercredi 24 janvier à Mas de Val