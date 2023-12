Occitanie - Les consignes VintedGo sont opérationnelles depuis le 12 décembre à Montpellier et son agglomération

Vinted Go annonce le lancement opérationnel de ses consignes à Montpellier, mais aussi dans les villes voisines de Castelnau-le-Lez, Lansargues, Lattes, Palavas-les-Flots, Pérols et Saint-Jean-de-Védas. Les consignes sont fonctionnelles depuis le 12 décembre 2023 dans 15 points de dépôt et de retrait, avec pour ambition d'atteindre 40 points de retrait d'ici fin janvier 2024.

Montpellier est la 11ème ville où se déploient les consignes Vinted Go, après Paris, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Villeurbanne, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Clermont-Ferrand et Bordeaux. Les consignes Vinted Go sont déployées à Montpellier, mais également en banlieue et proche agglomération.



Aujourd’hui, plus de 1 200 consignes et 200 relais Vinted Go sont opérationnels en France. En 2024, Vinted Go ambitionne d’installer des consignes ou relais dans plus de 60 villes en France, afin de rendre le service accessible à trois fois plus de Français, passant ainsi de moins de 20% à plus de 60% de la population française couverte.



Placées dans les magasins, les consignes permettent aux membres Vinted d'envoyer et de recevoir leurs articles avec des horaires flexibles et une expérience de retrait et de dépôt rapide. Pour faciliter l'expérience, il leur est également possible d'imprimer les étiquettes des colis directement via les consignes. La livraison s'effectue alors dans un délai moyen de 3 à 5 jours. La livraison s’effectue de consigne à consigne, y compris entre différentes villes.



Outre son fonctionnement simple et rapide, la livraison via Vinted Go permet aux membres de Vinted d’opter pour une solution de livraison générant de plus basses émissions que les livraisons à domicile. Selon une étude indépendante, la livraison de colis Vinted en point relais génère en effet environ 97% d’émissions carbone de moins sur le dernier kilomètre en comparaison à une livraison à domicile et 62% de moins en comparaison à l'ensemble du trajet entre le magasin et le point de retrait / consigne*. Les livraisons du premier et du dernier kilomètre de Vinted Go sont par ailleurs effectuées par transport électrique.