France - Renfe augmentera ses opérations en France à 16 trains AVE par jour d'ici 2024 et inclura Paris parmi ses destinations

Renfe augmentera ses opérations en France à 16 trains AVE par jour d'ici 2024 et inclura Paris parmi ses destinations

Renfe est reconnue comme l'entreprise espagnole de l'année en France pour avoir mis l'AVE en concurrence en dehors de son pays.

Renfe a commencé à opérer en France il y a 5 mois avec des trains à Marseille et Lyon, et a transporté depuis plus de 250 000 passagers, avec un taux d'occupation moyen de 80%

L'année 2023 a marqué les débuts de Renfeen tant que concurrent sur le marché ferroviaire français. Un fait marquant pour l'entreprise espagnole et un tournant dans sa croissance internationale qui lui a valu d'être reconnue par la Chambre de Commerce Espagnole en France (COCEF) comme l'Entreprise Espagnole de l'Année. Le président de Renfe, Raúl Blanco, a reçu ce prix mercredi dernier à Paris et a confirmé l'objectif commercial de l'entreprise : atteindre Paris et croître de manière exponentielle sur le marché français l'année prochaine. "Nous sommes là pour rester", a-t-il déclaré.

Le 13 juillet, c'était la première fois qu'un conducteur de train espagnol assurait un service commercial à bord d'un train AVE au-delà de Perpignan. Renfe a réussi à démarrer seul ses opérations AVE sur le marché français en un temps record en menant à bien toutes les procédures techniques, opérationnelles et administratives avec son propre personnel. Le déploiement opérationnel s'est fait progressivement au cours de l'été pour garantir la stabilité du service, jusqu'à ce qu'il atteigne 28 circulations hebdomadaires.

Suite à cette ouverture du marché, Renfe a confirmé ses plans pour l'année prochaine : étendre ses opérations à Paris et quadrupler ses services en France d'ici 2024.

Le plan opérationnel confirmé de Renfe en France comprend l'augmentation des quatre opérations quotidiennes actuelles à 16 trains AVE par jour, le début de la concurrence dans le principal corridor de mobilité français, qui relie Paris à Lyon et Marseille, et l'augmentation des liaisons internationales entre l'Espagne et la France pour relier Paris et Barcelone avec des trains AVE, ainsi que Lyon avec Barcelone, et Marseille avec Barcelone et Madrid.

La gare de Lyon sera le terminus des trains AVE de Renfe à Paris. En outre, la compagnie étendra la liste des gares desservies sur le territoire français en ajoutant trois nouveaux arrêts sur différentes lignes : Lyon Perrache, Montpellier Sud de France et Nîmes Port-du-Gard.

Au total, l'AVE reliera 17 destinations de part et d'autre de la frontière et desservira 20 gares.

Des trains à grande capacité

Les nouvelles opérations de Renfe en France se traduiront par une augmentation exponentielle de la capacité grâce à la mise en service des nouveaux trains AVE s-106, avec plus de 500 sièges par train. Avec le plan opérationnel prévu, Renfe pourra compléter une offre de 2,7 millions de sièges par an. Avec un taux d'occupation moyen comme celui obtenu jusqu'à présent en France, soit de 80%, cela se traduit par une demande annuelle de plus de 2,1 millions de billets AVE..

Satisfaction au début des opérations

Renfe clôture l'année 2023 avec plus de 250 000 personnes transportées et un taux d'occupation moyen de 80% sur les quatre services quotidiens consolidés d'AVE reliant l'Espagne (Madrid, Saragosse et Barcelone) avec la France (Lyon et Marseille), avec 9 000 sièges par semaine. L'offre globale de services internationaux AVE relie désormais 16 destinations et a rétabli la connectivité ferroviaire directe entre le sud de la France et l'Espagne.