Nimes - La Pie qui Couette, l'institution des Halles de Nîmes

Depuis 2014, au sein des Halles de Nîmes, un lieu unique séduit les papilles des gourmets et ajoute une note joviale à ce marché couvert : La Pie qui Couette. Derrière ce nom original se cache le chef talentueux Emmanuel Leblay, dont le parcours gastronomique prestigieux a été marqué par des collaborations avec des chefs renommés tels que Guy Savoy et Alain Passard, ainsi que des expériences culinaires enrichissantes en Angleterre et au Canada.

Après avoir exploré divers horizons gastronomiques, le chef a eu un coup de cœur pour la région nîmoise. Inspiré par l'effervescence de la place et la qualité des produits locaux offerts par les Halles de Nîmes, Emmanuel Leblay a décidé d'y établir son restaurant, doté d'une cuisine ouverte qui met en avant sa passion pour la gastronomie.

Le Lieu : Les Halles de Nîmes, un Joyau Culinaire

Créées en 1884, les Halles de Nîmes sont un lieu historique au cœur de la ville, rassemblant une diversité de commerçants locaux. Plus de 85 artisans proposent une véritable expérience culinaire, permettant aux habitants et aux touristes de découvrir le meilleur de l'artisanat local. Pour Emmanuel Leblay, ce lieu était une évidence, séduit par le charme ensoleillé de la ville et le terroir généreux rappelant la culture espagnole qui l'a tant marqué.

Le Concept : Bistronomie Généreuse et Gourmande

La Pie qui Couette se distingue en tant que restaurant bistronomique, offrant une cuisine généreuse et gourmande ancrée dans la tradition locale. La passion d'Emmanuel Leblay pour les produits frais et de saison de qualité se reflète dans chaque assiette. Le restaurant privilégie le circuit court, la filière biologique, et travaille en étroite collaboration avec des producteurs locaux.

La carte, changeante au fil des saisons, propose des plats mettant en valeur la richesse du marché couvert. Des poissons du Grau-du-roi voisinent avec les porcs de Gallician, et les fruits, légumes, et aromates proviennent des agriculteurs locaux. Les viandes maturées d'exception et les vins, représentatifs du terroir, complètent une expérience gastronomique authentique.

L'Expérience Culinaire : Entre Tradition et Créativité

Les plats signatures, tels que la brandade de Morue au citron confit, le tartare de bœuf Salers tendre de tranche coupé au couteau, l'émincé de rognons de veau aux chorizo et polenta crémeuse (en hiver), ainsi que l'île flottante meringuée en dessert, sont des incontournables qui capturent l'essence de ce bistrot.

En plus du comptoir, La Pie qui Couette offre une table d'hôtes accueillante pour douze convives, créant ainsi des moments de partage uniques au cœur de ce marché couvert exceptionnel.

Adresse et Contacts :

La Pie qui Couette

Les Halles de Nîmes

6a Rue Guizot

30000 Nîmes

Tél : 04 66 23 59 04

La Pie qui Couette à Nîmes, c'est bien plus qu'un restaurant, c'est une expérience gastronomique où la tradition rencontre la créativité, et où chaque plat raconte une histoire de terroir et de passion. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la bonne cuisine au cœur de la charmante ville de Nîmes.