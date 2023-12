Ariège - 22 Décembre 2023 : Lancement du nouveau journal mensuel Esprit Autonome

Avant le lancement en kiosque de son 1er numéro, vendredi 22 décembre 2023, le journal Esprit Autonome fait des étincelles sur la plateforme Ulule. Alors qu’il reste encore quelques jours de levée de fonds, le compteur a dépassé la barre des 500 %. Une bonne entrée en matière pour ce journal pratique et didactique qui parle de permaculture, d’autocontruction, de santé naturelle et d’entraide, dans la suite du mook Yggdrasil. Fait notable, ce mensuel national diffusé à 65 000 exemplaires est entièrement conçu à Massat, un village d’Ariège.

Pour qui est ce nouveau mensuel ?

Esprit Autonome s’adresse aux personnes ayant besoin d’autonomie, de résilience, d’acquisition de savoir-faire simples, de faire face aux crises, de passer à l’action et de se sentir reliées.

Le journal veut aussi montrer aux lecteurs, en cette période d’hyper inflation et de crises écologiques, qu’il est tout à fait possible de faire rimer économies et écologie, et de « décarboner » sa vie dans la joie.

C’est quoi ce journal ?

Esprit Autonome aborde les questions d’autonomie (permaculture, autocontruction, santé naturelle et entraide) avec émerveillement et pratique. Il se présente sous la forme d’un journal A4 qui se déplie en 3 pour faire un poster A1. Esprit Autonome se démarque par la volonté de faire du format A1 un véritable dossier-poster immersif rédigé et illustré par un duo composé d’un expert et d’un illustrateur. Tous les mois, un sujet différent : la forêt comestible, le solaire de récup’, les salades sauvages, la valorisation totale de l’eau de pluie, la cuisine post-apo, etc.

« Après 23 années dans la presse magazine, j’ai voulu aller à l’essentiel avec ce nouveau journal. Faire du condensé d’informations pratiques et avec humour. Le format, inspiré de l’Hebdo le Un est un retour à l’essentiel : simple et efficace, en plus d’être écologique (pas de colle, ni d’agrafe, léger, facilement recyclable). » - Yvan Saint-Jours Corré, rédacteur en chef d’Esprit Autonome

Prix et distribution

Son prix de vente est de 5 €. Il est également disponible par abonnement (45 € /an pour 12 n°).

Esprit Autonome est vendu dans les kiosques, magasins bio, épiceries alternatives et bientôt les librairies indépendantes en France, Belgique et Suisse. Le tirage du premier numéro est de 65 000 exemplaires.

Qui est derrière ce nouveau mensuel ?

Le journal est porté par une équipe, regroupée au sein d’une SCOP, dont tous les membres vivent dans un petit village de montagne en Ariège : Massat. A l’initiative de ce projet, on retrouve Yvan Saint-Jours Corré fondateur, entre-autres, des magazines La Maison écologique (2000), Kaizen (2012) avec Cyril Dion, et Yggdrasil (2019) avec Pablo Servigne.

