Bagnols sur Cèze - Distinction cinq étoiles pour le Château de Montcaud à Sabran

Désormais officiellement classé cinq étoiles, le Château de Montcaud s'impose comme l'un des plus beaux établissement de sa région,entre capacité d'accueil unique et demeure historique et gastronome...

"Histoire, soie, gastronomie et art de vivre à 45 minutes d’Avignon. Entre Nîmes ,Avignon et l'Ardèche, tout près d Uzès et du Pont du Gard,

se niche le Château de Montcaud, havre de paix, joyau de l’hôtellerie et repaire des épicuriens gastronomes, empreint de Provence et d’Occitanie..."

Niché sur un écrin de verdure de cinq hectares en Languedoc Roussillon, la bâtisse imaginée par son premier propriétaire, Alexandre Eugène Collain - négociant en soie prospère fut édifiée au XIXème siècle.



Mué en hôtel de charme dès les années 1990, l’établissement est repris par Jürg Witmer et bénéficie de travaux d’envergure afin de se refaire une beauté et de retrouver sa splendeur d’antan.



Aujourd’hui, 25 chambres et suites dans le Château, 2 chambres et 1 appartement dans le mas et l'ancienne maison du gardien s'ouvrent

pour une halte ou des locations de vacances.



Classique, sobre mais incontestablement chic, la décoration des lieux imaginée par l’architecte d’intérieure Sophie Petit, se veut être une alliance réussie entre un style traditionnel, propre à la région, et contemporain. Les parquets à chevrons côtoient un mobilier aux lignes modernes et les baignoires s’invitent (pour certaines) au pied du lit. À l’intérieur de chaque lieu de vie, un clin d’œil met à l’honneur la soie avec des œuvres d’art colorées dans ce matériau de luxe tissé.



Côté jardins, outre un parcours de promenade ou plus sportif au sein du parc verdoyant, les hôtes profitent d’une piscine extérieure, d’un terrain de pétanque, de tennis, de prêt de vélos électriques... Et d’un food truck dédié à la “finger food” pour les belles saisons et les événements...

Les fêtes gourmandes au Château de Montcaud. Cette année, les fêtes s'invitent avec épicurisme au cœur du Château de Montcaud avec des offres exceptionnelles à l'hôtel et des menus hors du commun imaginés par le chef Matthieu Hervé...

INFORMATIONS PRATIQUES :

Réouverture du Bistro de Montcaud le 30 novembre à midi

Ouverture midi et soir du mercredi au samedi et le dimanche midi.

Ouvert tous les jours du 25 décembre au 1er janvier (fermeture après le Brunch du Nouvel An jusqu'au 31 janvier inclus).

En février et mars, ouverture midi et soir du jeudi au samedi et le dimanche midi.



Hôtel*****

Ouverture pour les fêtes du 25 décembre au 1er janvier, puis réouverture pour la saison le 28 mars 2024.

Forfait Nouvel An - séjour + restaurant (nuits du 30 et 31 décembre) : Deux nuits dans une chambre au choix incluant



Champagne et gourmandises festives en chambre,

Cadeau surprise « De Montcaud »

Gourmand petit-déjeuner buffet,

Menu du Chef le soir du 30 décembre 2023, hors boissons, à déguster dans l’espace chaleureux du Bistro de Montcaud,

avec sa cheminée et sa vue sur le parc,

Dîner gastronomique en 6 temps

pour célébrer le Réveillon du 31 décembre 2023,

avec apéritif et accord mets et vins,

Musique live et champagne pour accueillir la nouvelle année,

Petit déjeuner continental

Brunch du Nouvel An, accompagné des airs jazzy de La Compagnie du Jazz.

Forfait à partir de 1 445 euros pour deux personnes, selon la catégorie choisie.