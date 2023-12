Occitanie - Marie Piqué : « Nous serons à vos côtés face aux enjeux de l'habitat »

Réunis en assemblée plénière, les élus du conseil régional ont voté un plan d’actions historique pour l’habitat durable. Composé de quinze actions qui couvrent l’ensemble des sujets liés à l’habitat, du logement social à la rénovation en passant par le soutien à l’innovation et à la filière bâtiment.

« Avoir un toit sur la tête c’est la première étape vers la dignité humaine. L’accès à une bonne santé, à une éducation, à un emploi, sont tous conditionnés d’abord par l’accès à un logement. Malheureusement, c’est bien ce droit fondamental qui est en danger aujourd’hui dans notre pays », a commenté la Vice-présidente Marie Piqué lors de la présentation de ce plan. « C’est le fruit d’un long travail de recherche et d’analyse qui dresse un bilan réaliste sur la situation aujourd’hui, la complexité des sujets à traiter, les questions liées à la construction, à la rénovation et au milieu de tout cela la question de fond qui est de répondre à une demande croissante pour un habitat digne. A l’heure où nous allons dépasser les 200 000 demandes de logements sociaux en attente dans notre région, ce plan constituera un apport important pour enrayer cette crise historique », a insisté l’élue lotoise.

La première action de ce plan répond à un engagement pris par la présidente Carole Delga au printemps dernier devant les maires d’Occitanie, et vise à renforcer le dispositif de soutien à la réhabilitation et la construction du logement communal à vocation sociale.

« C’est un message fort que nous envoyons aujourd’hui aux élus locaux. Nous ne vous laisserons pas seuls face à cette crise, nous serons à vos côtés pour travailler à répondre aux enjeux posés par l’habitat, dans nos métropoles jusque dans le moindre village de nos territoires ruraux », a expliqué Marie Piqué en s’adressant directement aux élus locaux.

Au-delà des actions concrètes, la vice-présidente a aussi insisté sur deux points plus politiques : « Aujourd’hui c’est le modèle du logement social qui est remis en cause par l’Etat. Son désengagement et l’asphyxie financière des bailleurs sociaux orchestrée par les politiques publiques ont l’objectif bien précis de livrer des pans entiers de l’habitat public aux mains du marché. Jamais une telle stratégie ne nous permettra de faire face aux défis sociaux et environnementaux. Au contraire, il s’agit aujourd’hui d’exiger de l’État un engagement financier massif en faveur de la construction du logement social et des sanctions plus fortes envers les collectivités qui ne respectent pas la Loi SRU. Il faudra revenir tôt ou tard sur les lois Boutin, ELAN et Kasbarian qui n’ont apporté aucune solution. Nous devrons travailler collectivement pour trouver un débouché politique à cette crise », a-t-elle pointé avant de conclure. « Face à un tel désengagement, il est illusoire de penser que les collectivités locales se substitueront d’une manière ou d’une autre à l’Etat. La région porte depuis longtemps des politiques volontaristes pour le logement. Nous continuerons évidemment à le faire au niveau qui doit être le nôtre, c’est-à-dire une politique régionale volontariste et ambitieuse, tout comme nous continuerons de nous mobiliser pour exiger de l’Etat un investissement pour le logement social au niveau qui doit être le sien, c’est-à-dire celui d’une compétence régalienne garante d’une égalité au droit au logement pour tous dans ce pays ».