Haute-Garonne - Amortisseur électricité pour 2024 : les élus locaux inquiets

Accompagné des Vice-Présidents et de ses équipes techniques, Thierry Suaud, Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), est allé à la rencontre des maires et des conseillers municipaux des différents territoires du département pour échanger avec eux sur les sujets d’actualité et également leur présenter les solutions clés en main proposées par le SDEHG pour s’inscrire rapidement et durablement dans la sobriété énergétique.

Les élus, particulièrement nombreux à participer à ces rendez-vous de proximité, ont fait part de leurs inquiétudes concernant le prix des contrats de fourniture d’énergie et l’avenir incertain de l’amortisseur électricité.

Rappelons que l’amortisseur électricité, dispositif mis en place par l’Etat visant à alléger les factures d’électricité des collectivités et des TPE/PME touchées par la forte hausse des prix de l’énergie, prendra fin au 31 décembre 2023.

Thierry Suaud, Président du SDEHG : « A ce jour, aucun texte réglementaire ne fixe les modalités de mise en œuvre de l’amortisseur électricité pour 2024. Le dernier communiqué de presse du gouvernement mentionne que le seuil de déclenchement serait relevé à 250 €/MWh, contre 180 €/MWh actuellement. Le taux de couverture de la facture serait fixé à 75% au lieu de 50% et le montant unitaire d’amortisseur ne serait plus plafonné au-delà d’un prix de l’électricité de 500 €/MWh. Si l’on regarde de plus près cette nouvelle formule, nous constatons malheureusement que les petites collectivités et les professionnels qui disposent d’un contrat conclu au cours de la période de crise énergétique à un prix compris entre 180 et 250 €/MWh seraient perdants. J’attire votre attention sur les conséquences de ces nouvelles modalités de mise en œuvre de l’amortisseur électricité pour 2024 et invite le gouvernement à revoir sa copie. Plus que jamais, il serait nécessaire que le législateur autorise la résiliation sans frais des contrats d’électricité aux prix démesurés en incohérence avec le marché actuel de l’électricité, comme je l’avais proposé par courrier adressé le 20 janvier 2023 à Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie. »