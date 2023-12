Lozère - Strip, au risque d'aimer-ça / Cie Libre Cours à Bagnols-les-bains

Une expérience théâtrale captivante qui transporte le public dans les méandres d'un théâtre érotique aux allures de boudoir. Entre fiction, documentaire et théâtre, cette production unique dévoile les dessous mystérieux et fantasmagoriques d'un lieu emblématique : le club de strip-tease.

Mêlant habilement fiction, récit autobiographique et témoignages poignants, Strip, Au risque d’aimer-ça bouscule les conventions sociales et sexuelles, déplaçant notre regard vers la complexité de l'amour. À travers des interviews et des témoignages authentiques d'hommes et de femmes, le projet donne voix à celles et ceux qui ont vécu l'expérience du club de striptease. Structuré en trois étapes immersives, le spectacle invite les spectatrices et les spectateurs à se glisser progressivement dans la peau d'un travailleur ou d'une travailleuse du sexe, loin du regard traditionnel du client.

Inspirée par l'essai provocant "Eloge du risque" d'Anne Dufourmantelle, la dramaturgie du spectacle se déploie en cinq mouvements, explorant l'idée audacieuse du risque : Au risque du manque, Au risque d’être vulnérable, Au risque du scandale, Au risque de perdre son âme et Au risque du désir. Le spectacle dévoile avant tout les histoires profondes d'hommes et de femmes qui se découvrent et se connectent à travers l'acte délicat de la mise à nu, risquant d'être véritablement touchés, voire même de tomber amoureux.

« On peut photographier la nudité, la délimiter, la contraindre, on peut la caresser, l’éviter, la cacher, mais ce qu’elle offre n’est pas prenable. Sans doute la raison pour laquelle elle excite tellement la convoitise, la haine, le désir, l’horreur, la compassion, l’envie de la dévoiler toute. L’intime dévoilé c’est bel et bien ça le risque de la nudité. »

Anne Dufourmantelle dans son Eloge du risque

Plongez dans cette expérience théâtrale unique, où l'intime se dévoile et le risque devient une ode à l'amour.

En résonance au spectacle :

> Ciné-débat : À mon seul désir de Lucie Borleteau

14 jan. 16h au Théâtre O(L)tto Ladusch de Bagnols-les-bains

> Stage d’effeuillage burlesque avec avec Marion Coutarel, Zaza Popin et Coney Bow

20 jan. 10h au Centre culturel de Bagnols-les-bains

Tout le programme détaillé sur scenescroisees.fr et festivaldolt.org

Infos et inscriptions : 04 66 65 75 75 / 04 66 45 20 50

Le spectacle Strip, au risque d'aimer-ça est à voir le samedi 20 janvier au Théâtre de Bagnols-les-bains

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, l’association Rudeboy Crew et l’EPCI Mont-Lozère Avec le soutien d’Occitanie en Scène. Spectacle accompagné dans le cadre du Collectif Enjeux