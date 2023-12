Toulouse - Une nouvelle adresse toulousaine pour le groupe LAMOTTE

Quelques mois après son implantation sur la région occitane, l’agence Lamotte, qui connait un fort développement à Toulouse, déménage et s’installe dans le quartier du Palais de Justice.



Le changement d’adresse marque la volonté du groupe d’apporter un service et suivi de qualité, en amélioration continue, et avec la plus grande proximité possible. Pour Julien Nespola, Directeur régional Occitanie, « l’emménagement dans les nouveaux locaux rue des 36 Ponts permet aux collaborateurs de pouvoir recevoir tous nos partenaires (architectes, bureaux d’études, notaires…) dans d’excellentes conditions grâce à des espaces de travail généreux ».



Il indique par ailleurs que le Groupe se positionne « sur des projets avec de fortes ambitions techniques, architecturales et environnementales pour accompagner le développement des territoires » et répondre aux grands enjeux de demain, aux côtés des aménageurs et des collectivités. Le groupe Lamotte développe en région toulousaine plusieurs opérations structurantes pour le territoire.

Crédit photo : © Stéphane Chalmeau