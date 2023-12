Sète - La Capitale européenne de la culture 2028 ne sera pas Montpellier-Sète

Capitale européenne de la culture 2028 : Bourges choisie, fin de l'aventure pour Montpellier-Sète

Lundi 11 décembre, Montpellier-Sète défendait, en finale, les couleurs de l'Occitanie pour devenir la Capitale européenne de la culture 2028. Après avoir entendu les 4 candidats français les 11 et 12 décembre, le jury composé

de 12 experts nommés par l'Europe et le ministère de la Culture français a annoncé en présence de la Ministre Madame Rima Abdul-Malak, ce mercredi 13 décembre, la ville lauréate : Bourges.

C'est évidemment une très grande déception pour Montpellier-Sète et pour ceux qui ont passionnément soutenu et travaillé à ce projet qui a fédéré des milliers d'habitants, artistes, associations, entreprises et élus.