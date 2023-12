Montpellier - L'Atelier Banette Fait un Don significatif à l'ICM pour la Lutte contre le Cancer de Montpellier Sui

L'Atelier Banette a effectué hier la remise d'un chèque de 2 500€ à l'Institut du Cancer de Montpellier (ICM), marquant la conclusion de sa campagne d'Octobre Rose. Cette initiative, menée pour la première fois par l'Atelier Banette, a été accueillie avec enthousiasme tant par l'équipe que par la clientèle.

Durant le mois d'octobre, l'Atelier Banette a proposé trois produits spéciaux dans ses neuf boutiques : le carré framboise, la brioche aux pralines roses, et l'éclair à la framboise, ce dernier étant le plus vendu. Vingt centimes par produit vendu étaient reversés à l'ICM, permettant d'atteindre un total de plus de 12 000 produits vendus. La boutique du Crès a été mise à l'honneur pour avoir enregistré les meilleures ventes.

Les boutiques de l'Atelier Banette ont adopté une décoration rose, avec les parapluies roses de l'ICM, pour souligner leur engagement envers cette cause.

Philippe Marc, Directeur des boulangeries Atelier Banette, a déclaré : "Il s'agissait de notre première année de participation et nous avons déjà prévu de le refaire l'année prochaine, avec davantage de produits dédiés. C'est une cause importante pour nous, d'autant plus que notre équipe compte près de 70% de femmes."

À propos de l'Atelier Banette :

L'Atelier Banette est une enseigne de boulangeries-pâtisseries et snacking basée à Montpellier. Connue pour son approche artisanale et son engagement local, elle offre une gamme de produits frais et de qualité. L’Atelier Banette ouvre ses portes tous les jours de l’année de 7h à 20h.

Ce sont 9 Boutiques en France dont 7 dans la région Occitanie.

https://atelierbanette.com/