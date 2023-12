Montpellier - Noël solidaire avec l'Office de tourisme de Montpellier !

Noël solidaire avec l’Office de tourisme de Montpellier !

L’office de tourisme de Montpellier organise une collecte de jouets pour l’association Espace Renaissance

Cette année cette collecte de jouets sera pour l’association Espace Renaissance, qui est une association dédiée à la cause de l’enfance. L’objectif est d’accompagner les enfants hospitalisés, maltraités et défavorisés. Espace Renaissance organise une campagne de collecte de dons visant à offrir un peu de réconfort et de joie pendant les fêtes de fin d'année – « Chaque don, petit ou grand, contribue à apporter un sourire sur le visage de ces enfants »

Les dons sollicités par l'association comprennent des peluches, des jeux de société, des jouets ou des livres adaptés aux enfants de moins de 10 ans. Ces articles, qu'ils soient neufs ou de seconde main en bon état, sont destinés à ces jeunes bénéficiaires.Il est à noter que les dons ne doivent pas être emballés afin de faciliter la vérification de leur contenu et de garantir qu'ils conviennent aux bénéficiaires.

Et si cette année c’était vous le Père Noel ? Pour participer à cette initiative, il vous suffit de déposer vos dons à l'accueil de l’OT Comédie d’aujourd’hui jusqu’au 20 décembre.

Rejoignez Espace Renaissance et l’Office de Tourisme dans cette mission de partage et de solidarité en offrant un peu de bonheur à ces enfants qui en ont tant besoin.