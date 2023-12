Lozère - Ricochets - Théâtre Me Grand Bleu - en tournée en Lozère

Vivez une expérience théâtrale inoubliable en famille avec "Ricochets" : un spectacle familial qui mêle humour et émotion !

Le spectacle "Ricochets" en tournée en Lozère, promet de charmer petits et grands avec son récit touchant, alliant humour et sensibilité, autour des péripéties d'une jeune ourse polaire confrontée aux défis du réchauffement climatique.

À travers une mise en scène inventive mettant en scène deux talentueuses comédiennes, des chansons, un frigo et des objets du quotidien, le spectacle offre une forme courte et polyvalente idéale pour les plus jeunes spectateurs comme pour les plus grands. Une invitation à découvrir une création à la fois divertissante et éducative.

"Ricochets" s'inscrit dans le projet "C'est quoi demain ?". Cette initiative audacieuse donne vie à quatre spectacles courts inspirés des projections et des aspirations des enfants et adolescents, sollicités par le talentueux quatuor composé de Sylvain Levey, Catherine, Samira et Fabrice, en collaboration avec Le Grand Bleu.

Au cœur de cette création artistique nourrie par l'imagination et la réflexion des jeunes, le spectacle explore des thématiques variées, telles que les défis de l'enfance placée, les perspectives futures dans le métavers, la genèse de la parole, et bien sûr, le réchauffement climatique.

"C'est quoi demain ?" résonne au théâtre comme une invitation à rêver, à s'interroger et à partager. Ne manquez pas cette opportunité unique de plonger dans un monde de légèreté, d'utopie, et de réflexion profonde.

En résonnance au spectacle :

Un atelier d’écriture enfant-adulte avec Ameline Bernard, “Prélude aux ricochets” pour penser avant le spectacle : un moment d’expérimentations et de jeux avec le langage.

“Nous écrirons depuis nos peaux, à travers nos imaginaires, jusqu’à demain. L’avenir s’écrit tous ensemble, l’atelier aussi.”

A travers des propositions ludiques, l’animatrice permettra à chacun·e de tisser les mots entre eux, que nous soyons écrivain·e·s aguerri·e·s ou jeunes novices.

> 14 janvier à 14h30 à Chanac

> 17 janvier à 15h30 à Saint-Privat-de-Vallongue

> Inscriptions au 04 66 65 75 75

Le spectacle "Ricochets" en tournée :

> 16/01 à Chanac / 18/01 au Massegros / 19/01 à Masméjean / 20/01 à Saint-Privat-de-Vallongue