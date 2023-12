Montpellier - L'entreprise montpelliéraine Hellocom, spécialiste de l'impression numérique, accélère sa croissance

Avec l’ouverture de FFRAME, boutique dédiée à la vente de reproduction numérique d’œuvres d’art à Odysseum, et le lancement prochain de la construction d’une nouvelle unité de production de 3000m² dans la ZAC Eurêka (quartier Millénaire) à Montpellier, la société Hellocom, dirigée par Boris Vendran associé à Laurent Miralles (ex. directeur des opérations de Private Sport Shop) et Thierry Monnier-Ledig (ex. Responsable de service chez LIDL), accélère sa croissance. D’ici à 3 ans, la PME montpelliéraine envisage le recrutement d’une trentaine de personnes pour accompagner son développement.

Hellocom s’implante à Odysseum avec FFRAME

Avec son concept FFRAME, Hellocom, spécialiste en impression grand format, signalétique et agencement d’espaces, inaugure jeudi 14 décembre au cœur du centre commercial Odysseum une boutique de 300 m² consacrée à la reproduction d’œuvres d’art (création numérique, photos, peintures) et à la promotion d’artistes locaux et régionaux. « Nous sommes passionnés d’art et après avoir échangé avec plusieurs artistes pour lesquels nous faisions des reproductions il est apparu qu’ils rencontraient des freins à la commercialisation de leurs œuvres. A titre personnel, je me sentais parfois frustré de ne pas pouvoir m’offrir certaines œuvres d’art en raison d’un coût élevé. Avec l’équipement dont nous sommes dotés à l’atelier pour notre activité principale, j’ai eu envie de me lancer sur le marché de l’art et de la décoration intérieure », explique Boris Vendran, gérant de l’entreprise. L’installation de la boutique à Odysseum représente un investissement de 300 k€. « Nous avons bénéficié d’une aide régionale à la réindustrialisation qui a été déterminante pour nous lancer », précise l’entrepreneur. « Sans l’aide la Région nous n’aurions pas pris le risque de ré-investir pour l’acquisition d’un parc machines de dernière génération répondant aux plus hautes exigences environnementales en 2020 ».

Valoriser les artistes émergents, locaux et régionaux et produire responsable

« Cette marque (FFRAME) a pour but de créer un écosystème qui valorise l'art français et ses talents, tout en permettant à toutes les bourses d'accéder à l'univers de la décoration », poursuit Laurent Miralles, directeur de la production et de l’automatisation et gérant associé. Aujourd’hui, l’enseigne dispose d’un catalogue avec près de 20.000 références et travaille en direct avec de nombreux artistes photographes, illustrateurs, graphistes, peintres… dont certains implantés dans la métropole comme Dr.Speed connu pour ses compositions photographiques spectaculaires ou encore le talentueux photographe montpelliérain Guilhem Canal.

« J’ai été séduit par le projet et les valeurs portées par les dirigeants. Ils pratiquent une politique commerciale et tarifaire respectueuse de l'artiste et proposent des produits qualitatifs », explique Dr. Speed. En effet, avec FFRAME, c’est l’artiste qui fixe son prix. Hellocom gère ensuite toute la chaîne de valeur en direct de son atelier de production basé aujourd’hui à Castries (Hérault) : impression sur support aluminium ou verre acrylique, communication, commercialisation, emballage, expédition. « 100% de la production des œuvres a lieu à Castries, les matériaux sont recyclables et les encres utilisées sont éco-responsables », insiste Laurent Miralles. Aussi, l’entreprise ne produit que les tableaux commandés via des plateformes de vente en ligne ou en boutique. Une boutique version « galerie » qui accueillera tous les mois à partir de 2024 des expositions mensuelles avec des artistes régionaux. Pour l’année à venir, l’entreprise se fixe l’objectif de doubler les collaborations artistiques.

En plus de sa partie galerie, la boutique se veut être aussi un showroom de l’ensemble du savoir-faire Hellocom, et vise à recevoir des clients professionnels intéressés par de la décoration murale mais pas que : agencement d’espace, enseignes, tapisseries personnalisées, mobilier sur-mesure. Un espace dédié aux pros avec une salle de réunion est également déjà disponible au sein de cet espace. Hellocom encourage les professionnels à venir profiter d’un cadre agréable que ce soit pour chercher de l’inspiration artistique/ déco ou organiser des réunions décentralisées. « Notre souhait est de pouvoir créer un lieu de vie où peuvent se côtoyer clients, artistes, professionnels, le tout autour d’un dénominateur commun : le savoir-faire français » explique Thierry Monnier-Ledig dédié à la partie B2B de l’entreprise.

Hellocom prévoit d’investir 10M€ pour la construction d’une unité de production dans la ZAC Eurêka

Les ambitions d’Hellocom ne s’arrêtent pas là. Les trois associés prévoient en 2024 le lancement de la construction d’un bâtiment de 3000 m² composé d’une unité de production et des bureaux dans la ZAC Eurêka à Montpellier. « Nous souhaitons agrandir notre outil de production pour répondre à la demande, acquérir de nouvelles machines pour nous diversifier et centraliser toutes les activités du groupe car nous sommes à l’heure actuelle sur 3 sites », indique Boris Vendran. Coût prévisionnel de l’opération : 10 M€. Deux investisseurs privés contribuent au financement du projet. Le dépôt du permis de construire devrait être fait sur le premier trimestre 2024.

Aujourd’hui composé de presque 20 salariés, Hellocom envisage, pour accompagner son développement, le recrutement d’une trentaine de personnes d’ici à 3 ans. Avec son activité principale de signalétique, agencement et impression grand format, la société travaille pour le compte de nombreuses entreprises phares du territoire : Décathlon, Uxco, Appart City, IZAC, le groupe EODEN, SNCF.