Béziers - Anticorrida : victoire en justice du COLBAC contre l'interdiction de manifester

À l'occasion de la Journée Internationale pour les Droits des Animaux, le COLBAC, Comité de Liaison Biterrois pour l'Abolition de la Corrida, a manifesté le 9 décembre sur les allées Paul Riquet et a remporté une victoire en justice dans sa lutte pour dénoncer la cruauté des corridas.

Les animaux sont des êtres sensibles. Ils ressentent la douleur et éprouvent des émotions (angoisse, peur) : cela est prouvé scientifiquement et ne peut être contesté. Ainsi, la Journée Internationale pour les Droits des Animaux, célébrée chaque année le 10 décembre, vise à reconnaître aux animaux le droit de ne pas subir de souffrances inutiles et de traitement cruel.



Dans ce contexte, le COLBAC avait prévu une manifestation de sensibilisation contre la corrida le samedi 9 décembre sur les Allées Paul Riquet. Cependant, le sous-préfet de Béziers a tenté de déplacer l'action en dehors de la zone des animations de Noël, sur un rond-point bruyant, invoquant des motifs de sécurité (contexte de risques terroristes) et le "caractère polémique" de l'objet de la manifestation.

Face au refus de l'association, le préfet de l'Hérault a émis un arrêté d'interdiction la veille de la manifestation. Le COLBAC, représenté par l'avocate Me Hélène Thouy, a réagi rapidement en saisissant le juge des référés pour demander la suspension de l'exécution de cet arrêté. L'audience s'est tenue le jour même au tribunal administratif de Montpellier.

La décision rendue par la justice a donné raison au COLBAC, le juge des référés estimant que les arguments avancés par le préfet n'étaient pas fondés. L'arrêté préfectoral a été suspendu, et l'État condamné à verser 1500 euros au COLBAC.

Pour les membres de l'association, c'est une nouvelle victoire contre la volonté de celles et ceux qui protègent la corrida de faire obstacle à l'opposition anticorrida : "Nos actions pacifiques dérangent, car nous montrons la réalité de la cruauté des corridas".



Le COLBAC demeure déterminé à sensibiliser l'opinion à la barbarie et à l'inhumanité d'une pratique qui consiste à susciter du plaisir devant le spectacle de la mise à mort cruelle – à coups de piques, harpons, épées et poignards – d'un être vivant.

La manifestation s'est déroulée de manière statique et pacifique, avec la participation de Catherine Bry, référente du Parti animaliste, et d'Aline Depernet, référente de l'association L214.