Lozère - Que disent de leur terre les bondoniennes et bondoniens ? Avec Le GdRA

Les Bondons, véritables terres de subsistance, se révèlent être des lieux nourriciers et accueillants. Niché à proximité de mégalithes vieux de plus de 4000 ans, le village porte les empreintes de ces pierres dressées par nos ancêtres, perpétuant ainsi des mystères qui perdurent. Comment ces pierres parlent-elles aujourd'hui ?

À quelques kilomètres de là, au cœur du réseau cristallin des roches, un gisement uranifère a mis 359 millions d'années pour se minéraliser et prendre forme. Entre 1980 et 1989, neuf années d'activité minière humaine ont sculpté ce paysage.

Mais que pense réellement la terre de tout cela ? Et vous, quel est votre point de vue ?

Guidé par François Huguet, qui a grandi dans ces terres avec l'occitan et le français résonnant à ses oreilles, et Widad Mjama, dont l'enfance s'est déroulée ailleurs, baignée dans la derija marocaine et les langues berbères - autant de langues de la terre - le GdRA s'embarque dans une enquête empreinte de joie pour tenter de donner la parole à cette terre des Bondons.

“La Cham” est un projet pluridisciplinaire mené par la compagnie GdRA. S’étalant sur plusieurs saisons de l’année 2024, ce projet unique rassemblera de nombreux acteurs locaux sur le département de la Lozère.

“La Cham” va au-delà de la simple création artistique. Le GdRA propose un véritable processus de recherche, de création, d’ateliers et d’expérimentations pour explorer les liens qu’entretiennent les femmes et les hommes à leur paysage.

L’équipe s’immerge alors dans le territoire, va à la rencontre des habitant·e·s et recueille leurs récits. A l’aide de carnets, de caméras, d’appareils photo et d’enregistreurs de sons, ils partent enquêter. Ces matériaux et histoires serviront de base aux écritures à venir. Le chant, la danse, la vidéo et les traces sonores s'entremêleront habilement pour créer des expériences artistiques singulières.

Pour cette enquête, le GdRa vous invite à ce premier moment de partage et d’ouverture du travail engagé, favorisant ainsi, une véritable collaboration et une participation active de tous les acteurs impliqués.

Le GdRA est une compagnie de théâtre fondée en 2007 par l’anthropologue, auteur, metteur en scène et musicien Christophe Rulhes et l’acrobate, chorégraphe et scénographe Julien Cassier. Ils associent à leurs spectacles circassiens, comédiens, plasticiens, danseurs, musiciens, artistes numériques, réalisateurs d’images filmées, chercheurs et universitaires...

Rencontre co-accueillie par Scènes Croisées et Le Foyer rural des Bondons

> Entrée libre

> Soupe et vin chaud offert

> Infos & réservations au 04 66 65 75 75