Béziers - Liberté, égalité, Gratuité des transports à Montpellier !

Bonjour, Jean-Marc BIAU, vous êtes Conseiller Régional, cheminot et militant du PCF à BEZIERS. Le 21 décembre 2023 prochain aura lieu la cérémonie à Montpellier pour la généralisation de la gratuité sur la métropole de Montpellier, que pensez-vous de cette mesure ?

Que du bien ! D’abord, cette mesure aura un réel effet sur le pouvoir d’achat des habitants de la Métropole, 1470 euros par an pour un couple avec deux enfants, ceux qui minorent ce dispositif ou sont vent debout contre la gratuité, à droite ou au MEDEF et meme à gauche devront aller l’expliquer aux citoyens ! Avec une inflation à 9 %, avec une énergie en hausse de 32 % ou des prix de l’alimentation à + 21 %, je leur souhaite bon courage !

Les mêmes disent que cette mesure est essentiellement populiste .Que leur répondez- vous ?

Pour le MEDEF et la droite, je comprends : la mesure gratuité vient contrebalancer le lobbying effréné qu’ils mènent au Senat, à l’Assemblée et à Matignon afin de supprimer la participation des employeurs au financement des transports en commun par le biais du Versement Mobilités (VM).

A gauche, en tous cas pour les opposants à la majorité municipale à la Mairie ou à la Métropole, je leur conseille juste de relire Marx car Il s’agit juste d’un transfert du financement des transports par les usagers vers les entreprises et le capital, mesures portées par le PCF et Fabien ROUSSEL dans une dimension de transformation de la société.

Cette mesure est elle un non-sens économique et social pour les collectivités concernées ?

Non, d’abord, le dernier exemple, l’agglomération de Dunkerque ou la gratuité complète a été mise en place en 2018 est un bon indicateur. L’augmentation de la fréquentation a été + 125 % et le report modal à 8 %

On est donc bien loin d’un simple report des marcheurs et des cyclistes avancés par certains opposants.

Au final, une fois les plus et les moins opérés, l’opération va couter à la collectivité de la Métropole de Montpellier 30 millions d’euros. Rappelons que le budget 2023 de la Métropole est de 1,57 milliard d'euros. Sur le plan social, cela répondra au taux élevé de non-retour sur la Métropole qui s’élève à 40% d’ayants droits qui ne font pas la démarche de remboursement, c'est-à-dire les populations les plus pauvres de la métropole. C’est donc avant tout une mesure sociale !

Pour vous, la gratuité est donc l’alpha et l’omega du report modal de la voiture !

Non, car elle doit s’accompagner d’un renforcement de l’offre et par des mesures concrètes qui réduisent l’utilisation de la voiture en ville, autres que par exemple la mise en place des ZFE que combat le PCF. Elle ne doit pas signifier un arrêt des investissements et ne doit pas provoquer dans les entreprises de transport une productivité accrue et une dégradation des conditions de travail des salariés.

Pour les communistes, nous devons vigiler et influencer au maximum l’augmentation du Versement Mobilité, ce dernier étant fondamental pour le système de transport urbain puisqu’il représente, au niveau national, 47 % des ressources alors même qu’il ne cesse d’être remis en cause par certaines organisations institutionnelles ou patronales critiquant son caractère d’impôt de production. Trouver aussi d’autres sources de financement qui taxent les richesses sont aussi des pistes pour les communistes.

En résumé, vous préconisez un élargissement aux autres collectivités ?

Bien sur, à 100 % ; Nous allons militer pour persuader la population, par exemple à Béziers, du bien fondé de cette mesure surtout dans une agglomération biterroise ou tout est fait politiquement par Robert MENARD pour favoriser l’usage de la voiture avec l’absence de voies réservées au bus, de pistes cyclables ou la construction de nouveaux parkings, comme à Sète par ailleurs, qui sont de véritables avaloirs au trafic routier !

Et sur la région Occitanie, que prônent les communistes dans la majorité conduite par Carole DELGA ?

Chacun ses prorogatives, nous prenons nos responsabilités sur le rail, avec la mise en place d’une gratuité par l’usage au TER et dans les bus LIO pour les moins de 26 ans car le versement mobilités n’est pas applicable en Région, mis à part en Ile de France. Bien sur, les communistes revendiquent l’élargissement de ce versement aux régions en faveur du rail pour étendre les possibilités de gratuité au TER mais aussi aux Intercités.

Ainsi, c’est de cette manière que la fin du mois ne sera pas opposée à la fin du monde et que nous prioriserons les transports collectifs publics, avec l’extension de la gratuité pour les transports locaux. C’est dans ce même objectif que nous voulons doubler la part du fret ferroviaire, contre le tout-route afin d’en finir avec les politiques qui encouragent le transport routier au détriment de l’exigence écologique.

C’est tous le sens de notre combat et de nos propositions que nous porterons au niveau Européen avec la candidature de Leon DESFONTAINES soutenu par Fabien ROUSSEL !