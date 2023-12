Montpellier - Synox développe l'éco-conduite dans les entreprises

Synox (45 collaborateurs, 4,3 m€ de CA) sort une nouvelle version de son logiciel de gestion de flottes automobiles SoFLEET et de son module d’éco-conduite : il contient désormais des indicateurs de suivi des comportements des conducteurs basés sur l’éco-conduite conçus en collaboration avec l’organisme de formation Nouvelle Route : surrégimes moteurs, consommation, ratio de freinage... 80 % du parc de véhicules en est déjà équipé. Comme le réseau d’aide à domicile ADMR, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à intégrer l’éco-conduite dans leur politique RSE.

Le transport routier est à l'origine de 94,9 % des émissions gaz à effet de serre du secteur des transports [1]. Conduite à risque, coups d'accélérations et de freinage, vitesse excessive, moteur à l'arrêt non coupé, pneus sous gonflés, véhicule surchargé ou mal entretenu...Autant de facteurs qui participent à la consommation d'énergie, à l'augmentation des coûts des flottes de véhicules et des risques routiers.

L’éco-conduite dans le radar des gestionnaires de flottes

Pour insuffler le changement, Synox sort une nouvelle version de son module d’éco-conduite : il contient les indicateurs-clés pour développer la conduite anticipative et souple. Suite à un accord de partenariat avec Nouvelle Route au printemps dernier, Synox a bénéficié de l’expertise de l’organisme de formation sur la définition d’indicateurs de suivi des comportements des conducteurs basés sur l’éco-conduite.

Alors que la plupart des logiciels de gestion de flottes remontent de l'information basée sur le risque routier (principalement issue de l’accéléromètre), SoFLEET propose de véritables indicateurs aux responsables de flottes, capables de les guider dans leurs choix en matière de gestion des coûts.

Parmi les nouveaux indicateurs, il y a ceux liés au surrégime moteur (over RPM), ceux liés à la consommation (par type de route pour les VL), les durées/distances sans consommation, le ratio de freinage, la durée en slow motion (pour savoir si le véhicule est dans les bouchons), la vitesse moyenne ou encore le ratio au régulateur pour les PL.

« Que ce soient des véhicules thermiques, hybrides ou électriques, SoFLEET apporte une couche technologique facilitant le pilotage des flottes, réduisant les coûts et l’empreinte carbone de la flotte. Preuve que l’IoT est porteuse de solutions concrètes pour le climat. »

Emmanuel MOUTON, CEO et co-fondateur de Synox et de SoFLEET by Synox.

L’ADMR se met à l’éco-conduite avec le logiciel SoFLEET

Les tableaux de bord de SoFLEET, mis à disposition du gestionnaire de flottes, fournissent toutes les datas liées à la conduite des véhicules. Une note est attribuée à chaque conducteur grâce à l'algorithme développé par Synox. Cette note s'accompagne d'explications qui vont faciliter le travail du gestionnaire.

Le gestionnaire peut récompenser les meilleurs conducteurs, et sensibiliser les moins bons via des formations à l'éco-conduite dispensées par les organismes de formation comme Nouvelle Route.

Une application mobile côté conducteur est également disponible, elle permet à chaque conducteur de faire sa propre analyse et de bénéficier de conseils avisés.

“Via le logiciel SoFLEET, je peux connaître la consommation de carburant d'un collaborateur sur un temps donné, et vérifier son comportement pour le concours éco-conduite que j’organise, comme le nombre de trajets à risque par exemple. Au quotidien j’apprends à nos collaborateurs à pratiquer l'éco-conduite pour diminuer l'empreinte carbone, limiter le nombre de sinistres et réduire les coûts.”

Mathilde CHARRIER

Gestionnaire de flottes ADMR Charente-Maritime

L’éco-conduite intégrée à la politique RSE

Premier réseau associatif de services à la personne en France, L’ADMR de Charentes-Maritime compte 540 véhicules. Elle a intégré l'éco-conduite dans sa politique RSE, devenant ainsi un enjeu collectif et vertueux pour l'environnement.

“L'action sociale portée par une ADMR s'inscrit dans une démarche RSE. La citoyenneté et le développement durable sont dans notre projet politique. L'éco-conduite permet d'avoir une dimension managériale plus vertueuse : un collaborateur est beaucoup plus acteur et comprend mieux la logique de management quand elle est RSE.”

David BOUSSAT

Directeur ADMR Charente-Maritime

A propos de Synox

Éditeur et intégrateur de solutions IoT depuis 17 ans, Synox facilite le métier de ses 700 clients en France et en Europe, en imaginant des écosystèmes IoT à forte valeur ajoutée : puissants et invisibles, durables et responsables, ajustés à leurs besoins, taillés pour leurs usages. Synox place l'humain et la planète en premier, tout en étant à la pointe de l'innovation et du service. L'entreprise montpelliéraine compte 49 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 4,3 millions d’euros.

[1] https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-transports-2023/20-emissions-de-gaz-a-effet