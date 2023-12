Mende - L'Asymétrie des baratins - Encore Heureux architectes du 11 au 20 janvier

Comment continuer à construire quand tout vacille ? Comment investir émotionnellement de nouveaux récits quand sont en jeu les conditions d’habitabilité de l’espèce humaine sur Terre ? Répondre à la crise écologique passe aussi par l’imaginaire.

« Crise écologique », « urgence climatique », « effondrement du vivant »… Les rapports du GIEC se succèdent, les signaux d’alarme s’accumulent. Ces notions qui nous paraissent complexes et lointaines sont pourtant rentrées dans notre quotidien et notre vocabulaire commun. Aujourd’hui usés, vidés de leur sens, ces mots nous laissent au choix démunis ou indifférents. Ce qui est en jeu est pourtant fondamental : il s’agit des conditions d’habitabilité de l’espèce humaine sur Terre. Cette conférence est née de la rencontre entre les questionnements d’un architecte, Nicola Delon et l’imaginaire d’un artiste peintre, Bonnemaison-Fitte, dit Bonnefrite.



À la croisée du diaporama et de la performance, les mots et les images dialoguent, portés par la nécessité des récits. En direct, la peinture et le dessin traduisent le trouble sur un chemin traversé par les enjeux politiques et les intuitions des alternatives collectives. La matière première de la conférence est issue d’une recherche menée pour l’exposition Énergies Désespoirs. Pour cette exposition, une équipe à la croisée des disciplines s’était constituée venant ainsi mêler la démarche architecturale et urbaine d’Encore Heureux à l’approche scientifique et géographique de l’École urbaine de Lyon. L’ Asymétrie des baratins réveille, dans une forme hybride et avec énergie, d’autres promesses pour des lendemains habitables.

Le Théâtre de Mende et Scènes Croisées s’associent pour vous proposer un programme commun autour des Énergies et des Désespoirs de notre monde dans un contexte où l’urgence climatique devient pressante. Avec l’aide de nombreux partenaires, ils vous proposent dix jours durant lesquels de nombreuses manifestations auront lieu avec comme point convergeant, l’exposition Énergies Désespoirs – Un monde à réparer. Tout le programme ici : https://www.calameo.com/books/005664833784f67991fc0

