Hérault - C'est au fond du puits que l'on voit les grenouilles

Spectacle de marionnettes très jeune public (de 6 mois à 5 ans)

Le Pradal | Salle Les Combarelles | 16h

Durée : 30 minutes

5€

C’est un moment de poésie et de douceur, à travers l’art unique de la marionnette que nous propose la Compagnie du Léon. Un moment de théâtre, de chansons, de découverte visuelle pour ravir les plus petits et les plus grands.

C’est l’histoire d’une grenouille qui vit au fond d’un puits, ne connaissant rien d’autre que ce trou. Un jour, un oiseau se pose près de son puits, lui affirmant que le ciel est immense et qu’il existe tout un monde au-delà de son trou. S’en suivra un échange poétique et doux entre les deux animaux.

Marionnettiste/Comédien de théâtre et de rue : Christophe Martin

Collaboration artistique : Greta Bruggeman, Jean Luc Lapalma

Dessin : Eden Martin