France - Henri LECONTE x LAVOISIER Maroquinier

Lavoisier Maroquinier, atelier spécialisé dans la conception d'accessoires pour l'espace de travail, et Henri Leconte, Numéro 5 du tennis mondial en 1986 et vainqueur de la Coupe Davis en 1991, dévoilent la parure de bureau SET HL60, une édition limitée incarnant l'élégance et le savoir-faire artisanal français, qui célèbre les 60 ans de l'icône du tennis français. Cette collaboration reflète la fusion parfaite entre la créativité d'Henri Leconte et l’expertise de Lavoisier Maroquinier.

À PROPOS DE LAVOISIER MAROQUINIER

Depuis 2012, LAVOISIER Maroquinier dédie son expertise à la conception et à la fabrication de sous-mains et d'accessoires pour les espaces de travail. Convaincu de l'importance du bien-être pour préserver l'efficacité et la productivité, l’atelier s'est engagé dans une mission précise : élaborer des pièces d'exception, à la fois intemporelles et porteuses de sens. Chaque création est le fruit d'une alliance entre le raffinement de l'artisanat français et une vision contemporaine de l'ergonomie.

Les matériaux sélectionnés avec soin, les techniques de fabrication minutieuses et l'attention portée aux détails confèrent à leurs créations une grande qualité. LAVOISIER Maroquinier s'est ainsi imposé comme le partenaire privilégié des professionnels et des particuliers souhaitant transformer leurs espaces de travail en havres de bien-être, alliant une esthétique élégante à une fonctionnalité pratique. Leurs produits, au-delà d'être de simples accessoires, incarnent une identité et une histoire, contribuant à renforcer l'image de marque de ceux qui les adoptent. Que ce soit pour un bureau personnel ou pour l'aménagement d'un espace professionnel, LAVOISIER Maroquinier offre des solutions sur mesure, mettant en avant le confort, l'efficience et l'excellence du savoir-faire français.

PARURE DE BUREAU SET HL60

Cette collaboration permet à LAVOISIER Maroquinier, avec Henri Leconte, de concrétiser une vision raffinée, précise et commune de l‘espace de travail à travers une gamme exclusive d‘articles en cuir, incarnant leurs valeurs et convictions. Chaque élément de cette édition limitée, des nuances aux textures, a été méticuleusement pensé et conçu pour transmettre un message fort qui les réunit : celui de l‘intemporalité, du professionnalisme, de l‘harmonie et du bien-être.

La parure de bureau SET HL60 se distingue par une touche unique : une dédicace personnelle d'Henri Leconte, insufflant ainsi une valeur émotionnelle à chaque ensemble. Cette signature renforce l'engagement profond d’Henri Leconte dans cette entreprise commune, offrant ainsi à chaque utilisateur un objet précieux et exclusif, imprégné de l'expertise artisanale de LAVOISIER Maroquinier et de la philosophie de vie d'Henri Leconte. Cette collaboration incarne une véritable fusion entre le savoir-faire et l'engagement pour créer des espaces de travail qui allient élégance, fonctionnalité et authenticité.

La parure de bureau SET HL60, disponible sur le site, se compose de :

1 dédicace d’Henri Leconte

1 sous-main 60 cm x 40 cm

1 vide-poche

1 porte lettres

1 cube à post-it

1 pot à crayons