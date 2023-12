Tarn - Offrez une seconde vie aux lunettes usagées dans le Tarn

Après le succès des 2 premières éditions, qui ont permis de collecter près de 5 000 paires de lunettes, l’opération « Harmonie Mutuelle Friday » est de retour jusqu’au 22 décembre 2023.

Pendant près d’un mois, les Tarnais sont invités à déposer leurs lunettes usagées, endommagées ou non utilisées, aux agences Harmonie Mutuelle situées à Albi, Castres, Lavaur, Gaillac, Carmaux et Graulhet ainsi que celles du réseau d’opticiens et d’audioprothésistes « Écouter Voir » et, pour la première fois, dans les établissements de soins VYV 3 du département.

Pour cette troisième édition, une partie des lunettes collectées seront reconditionnées avant d’être remises sur le marché français : une nouvelle illustration de l’engagement des trois partenaires en faveur de l’économie circulaire et d’un usage responsable des dispositifs médicaux.

Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Occitanie Harmonie Mutuelle se réjouit : « Nous sommes ravis de renouveler l’opération Harmonie Mutuelle Friday pour la 3ème année consécutive, et de pouvoir compter cette année sur la mobilisation de nombreux établissements VYV 3. Cette démarche illustre le modèle à impact défendu par Harmonie Mutuelle et le groupe VYV dans son ensemble : un modèle respectueux de l’environnement, solidaire, inclusif, qui permet de développer l’emploi dans les territoires. À travers l’opération Harmonie Mutuelle Friday, nous avons pour ambition de sensibiliser le grand public à une consommation plus responsable des dispositifs médicaux. »

FAVORISER L’ADOPTION D’UNE CONSOMMATION PLUS SOBRE ET RESPONSABLE

L’opération « Harmonie Mutuelle Friday » se présente comme une alternative responsable au Black Friday, en encourageant une consommation sobre et à impact positif sur la santé. Pour les porteurs de lunettes dont les paires seraient endommagées ou inutilisées, l’opération « Harmonie Mutuelle Friday » propose une remise en circulation des équipements, dans le cadre d’une vaste campagne de dépôt dans les points de collecte partenaires : les agences Harmonie Mutuelle, les établissements VYV 3, et les points de vente du réseau Écouter Voir implantés dans le Tarn.

La nouveauté de l’édition 2023 : les lunettes seront reconditionnées avant d’être remises sur le marché français grâce au partenariat noué avec Les lunettes de Zac, opticien lillois spécialisé dans la vente de lunettes écoconçues et reconditionnées. Le tri et le reconditionnement seront effectués par AlterEos, entreprise qui emploie plus de 80% de personnes en situation de handicap, et Vitamine T, entreprise de réinsertion professionnelle. Les lunettes qui ne pourront pas être remises sur le marché seront utilisées dans le cadre de formations au reconditionnement, ou stockées en vue d’un futur recyclage.

Les participants à l’opération « Harmonie Mutuelle Friday » bénéficieront d’un bon de réduction permettant de prolonger leur démarche responsable par un achat de lunettes françaises biosourcées ou recyclées, des marques Juste et Oxo, vendues exclusivement dans les magasins Écouter Voir.

QUE DEVIENNENT LES LUNETTES COLLECTÉES ?

45 % sont transmises à des associations humanitaires

30 % sont reconditionnées et remises sur le marché français

25 % sont stockées pour les pièces détachées, la formation des opticiens ou pour un prochain recyclage

UN PARTENARIAT QUI ILLUSTRE LES ENGAGEMENTS D’HARMONIE MUTUELLE, ÉCOUTER VOIR ET VYV 3 EN FAVEUR DE LA SANTÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT

Avec l’opération « Harmonie Mutuelle Friday », l’entreprise mutualiste à mission réaffirme la force de son modèle et ses engagements, en poursuivant la promotion de comportements vertueux auprès de ses adhérents, et plus largement des Français. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie climat d’Harmonie Mutuelle, dévoilée en juillet 2022, qui fixe notamment pour objectif la réduction de 48.2% des émissions de gaz à effet de serre de la mutuelle d’ici à 2030.

Guidé par l’ambition de devenir exemplaire en matière environnementale, VYV 3 élabore sa stratégie climat, sur la base du bilan carbone élargi (émissions directes et indirectes) réalisé en 2023 : cette stratégie vise à définir la trajectoire et les actions de VYV 3 à horizon 2030 pour réduire l’empreinte carbone de l’ensemble de ses activités, conformément aux objectifs fixés pour le secteur de la santé, selon la méthode ACT Pas à Pas élaborée par l’ADEME. Une deuxième démarche structurante a été mise en œuvre pour réduire la consommation d’énergie des bâtiments : le projet « Efficacité et décarbonation énergétique ».

Dans le cadre de son plan de sobriété et de son référentiel de réduction des déchets, toujours en vue de réduire l’empreinte environnementale de ses activités, VYV 3 sensibilise ses patients, résidents, adhérents, bénéficiaires et clients à adopter des gestes plus écoresponsables au quotidien, quel que soit leur âge. De nombreuses crèches et des Ehpad de VYV 3 s’intègrent ainsi dans le dispositif Harmonie Mutuelle Friday.

Acteur de la santé optique et auditive, Écouter Voir souhaite promouvoir une consommation plus responsable et amplifier son action en matière de reconditionnement. L’enseigne propose ainsi une démarche qui permet d’offrir une seconde vie aux montures, à prix accessible, prouvant ainsi que le marché de l’optique peut lui aussi, à son échelle, répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux.