France - Roberta Metsola inaugure officiellement l'exposition interactive « Europa Expérience » à Paris

Roberta Metsola inaugure officiellement l’exposition interactive « Europa Expérience » à Paris

Europa Expérience Paris, premier espace interactif et gratuit dédié à l’Europe en plein cœur de Paris, a été officiellement inauguré le mardi 31 octobre à 9h30 en présence de la Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et de la

Secrétaire d’État chargée de l’Europe, Laurence Boone.

"Europa Experience" se distingue par son approche ludique et pédagogique. Occupant un espace de 1500m² réparti sur trois étages, l'exposition comprend un cinéma à 360° diffusant en continu un film immersif sur l’Europe, des stations multimédias interactives, une salle en réalité augmentée pour une découverte inédite de l’Union européenne, et même un espace de jeu de rôle permettant de se mettre dans la peau d’un député européen pendant quelques heures (sur réservation).





Quel est le rôle du Parlement européen ? Celui de la Commission européenne ?

Quel est le travail au quotidien d’un(e) député(e) européen(ne) ? Autant de questions qui trouvent réponses au sein d’Europa Expérience Paris. Porté par les institutions européennes et situé 28 place de la Madeleine dans le 8e arrondissement, cet espace innovant et ludique présente une exposition interactive permanente, libre d’accès et ouverte gratuitement au public tous les jours sauf le mardi.



À l’aube des prochaines élections européenne qui se tiendront le 9 juin 2024, Europa Expérience permettra aux citoyens Français et Européens de répondre à leurs questions sur le fonctionnement de leurs institutions représentatives.

« Aujourd’hui plus que jamais, comprendre l’Europe est essentiel. Pour ce faire, l’Europa Expérience à Paris a pour but d’offrir gratuitement au plus grand nombre une expérience immersive, interactive et numérique. L’Union européenne doit servir les intérêts de tous ses citoyens, y compris des français. La France a un rôle central à jouer dans une Europe fondée sur la paix et sur une communauté de valeurs citoyennes. »

- Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen



Ce lieu de 1 500 m2 sur trois étages embarque le public dans une expérience inédite. Via un parcours multimédia, des installations en réalité augmentée et un cinéma à 360°, les visiteurs voyagent à travers l’Union européenne, découvrent ses réussites et ses défis, partagent le quotidien des autres citoyens européens ou plongent dans la fabrique de la politique européenne.

Pour les groupes, Europa Expérience Paris propose un jeu de rôle au cours duquel les participants se glissent dans la peau des députés européens et examinent, négocient, adoptent ou rejettent des lois européennes.

Tous les contenus sont disponibles dans les 24 langues officielles de l’UE et accessibles aux visiteurs à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes malentendantes.

Un dispositif pour les personnes présentant une déficience visuelle est également proposé.

Pour approfondir les connaissances, des mini-conférences sur le thème "Une heure pour comprendre l'Europe" sont organisées deux fois par mois, les jeudis et samedis.

Rendez-vous au 28 Place de la Madeleine tous les jours de 10H à 18H sauf les mardis. L'entrée est libre et gratuite au grand public.