Occitanie - Les membres de la SAC BRENNUS confirment leurs engagements communs

La Société de Coordination BRENNUS, réunie en Conseil de Surveillance, a validé son Schéma de Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER). Les 3 bailleurs (Offices Publics de l’Habitat CASTRES MAZAMET, DOMITIA HABITAT et la SA d’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE) confirment leurs engagements communs en matière environnementale, sociale, éthique et responsable.

L’objectif est de veiller à promouvoir et structurer les achats responsables, tout en assurant l’efficacité économique et opérationnelle. C’est un engagement commun fort en faveur d’achats et de commandes agiles et responsables (notamment énergétique et éthique), qui permet également de répondre aux enjeux de la démarche RSE de la SAC. En outre, la SAC poursuit sa feuille de route présentée à l’ensemble des collaborateurs en décembre 2022 dans la mise en œuvre de ses compétences, dans les domaines techniques notamment.

Les premiers appels d’offres d’achats communs ont été menés dès 2023 (marché de fourniture de Gaz, Marché de contrôle et maintenance des dispositifs de sécurité incendie). D’autres sont en cours de préparation. Des mutualisations concrètes et des partages de pratiques se développent également entre les équipes des trois bailleurs afin d’améliorer la performance collective au service des locataires.

La Société de Coordination BRENNUS, composée des Offices Publics de l’Habitat CASTRES MAZAMET, DOMITIA HABITAT et de la SA d’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, a été créée le 21 février 2021 par arrêté ministériel dans le cadre de la loi ELAN 2018. Ensemble, les 3 structures gèrent aujourd’hui plus de 20 000 logements implantés sur plus de 100 communes en Occitanie avec une dynamique de développement soutenue. La SAC représente un volume de 155 M€ d’investissements et d’achats. C’est aussi, près de 280 collaborateurs mobilisés.